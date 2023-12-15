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9 عادات بسيطة.. تُغيّر حياتك

9 عادات بسيطة.. تُغيّر حياتك
16 ديسمبر 2023 01:02

ترجمة: عزة يوسف 

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في ظل صخب الحياة اليومية، يهمل الكثيرون العادات الصغيرة التي يمكن أن يكون لها تأثير هائل على حياتنا، وهي عادات بسيطة تستغرق أقل من دقيقة، لكنها تحدث جميل الأثر، وفقاً لموقع «Viral Chatter» العالمي، ومنها:

الانضباط العقلي
كثيراً ما ننخرط في حوارات وجدالات عقلية مع أشخاص غير متواجدين، وهنا لابد من التركيز على وقف هذه الصراعات الخيالية، لاسيما تلك التي تنطوي على مواقف أو صراعات مرهقة، مما يقلل من مستويات التوتر بشكل كبير.

التأمل الذاتي
عندما تبدأ في الشعور بالغضب، خذ لحظة لتسأل نفسك ما الذي يزعجك حقاً، فالاعتراف بالمشكلة الحقيقية قد يساعدك في استعادة السيطرة على عواطفك.

تمارين الاستطالة
إدخال تمارين الاستطالة والتمدد في روتينك اليومي، أمر سهل للغاية، لكن له عظيم الأثر في شعورك بالنشاط ومرونة عضلاتك.

تنظيم المكان
نصيحة بسيطة لكنها فعالة، وهي الحفاظ على المكان حولك مرتباً، من خلال القيام بمهام صغيرة، مثل إعادة الأشياء إلى أماكنها أو التقاط الأكواب الفارغة.

إسعاد من تحب
لا تقلل أبداً من اللفتات البسيطة التي تدل على الحب، مثل احتضان أطفالك يومياً، فذلك من شأنه تقوية الروابط بينكم.

تقوية جسدك
يساعد دمج الأنشطة البدنية في جدولك إلى تعزيز الصحة وتقوية العظام وتحسين قدرة الأداء اليومي.

شرب الماء
احرص على شرب الماء بانتظام حتى عند عدم شعورك بالعطش، فالماء يلعب دوراً مهماً في توصيل الأكسجين وصحة الجلد والحفاظ على ضغط الدم.

نظافة مطبخك
بالإضافة إلى منع تراكم البكتيريا في المطبخ، يساعد الحفاظ عليه نظيفاً على الإحساس بالإنجاز والراحة النفسية، والتحكم في أمور منزلك.

ملابس الغد
جهز ما سترتديه مسبقاً، عند التحقق من توقعات الطقس، فإعداد ملابسك وفقاً لذلك، من شأنه أن يوفر لك الوقت والطاقة كل يوم ويمنحك قسطاً من الحيوية.

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