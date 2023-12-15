«مونلايت للموسيقى».. يجمع نجوم بوليوود والهيب هوب بدبي

دبي (الاتحاد)

ينطلق مهرجان «مونلايت للموسيقى» بدبي 21 ديسمبر الجاري، مستضيفاً مجموعة من نجوم بوليوود وموسيقى الهيب هوب، ومنهم: هاني سينج، وجاكلين فيرنانديز، وآستا جيل، وديفيا خوسلا كومار، وزهرة خان، وجازمين ساندلاس، وفرقة يونج ستانرز، ما يمنح الحضور فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة مع أجمل أغاني الراب وأروع إبداعات بوليوود الغنائية.

وخلال المهرجان يقدم مغني الراب الهندي المحبوب هاني سينج، أشهر أغنياته، مثل أنجريزي بيت، وديسي كالاكار، وبراون رانج لوف دوز، والتي لاقت أصداءً واسعة لدى جيل الشباب في مختلف أنحاء العالم، كما يؤدي سينج مجموعة من أغنياته الحائزة جوائز.

وتضفي فرقة يونج ستانرز مزيداً من الروعة إلى المهرجان، حيث يؤدي ثنائي الراب الباكستاني، طلحة أنجوم وطلحة يونس، مجموعة من أجمل أغانيهما، وقد سجل النجمان ظهورهما الأول عالمياً من خلال مشاركة المسرح مع مغني الراب الأميركي الشهير ترافيس سكوت في أبوظبي خلال وقت سابق من العام الجاري.

كما يشهد المهرجان مشاركة جازمين ساندلاس، مغنية ومؤلفة أغاني أميركية من أصول هندية، والتي بدأت مسيرتها الفنية منذ سن الخامسة، وقدمت أغنيات مميزة بالتعاون مع نخبة من مغني الراب المميزين، مثل بوهيميا ويو يو هاني سينج، لتصبح اليوم من أشهر الفنانين في قطاع الموسيقى البنجابية.

وتنضم الفنانة متعددة المواهب جاكلين فيرنانديز إلى قائمة ضيوف المهرجان لتمنح عشاقها فرصة الاستمتاع بعدد من أجمل أغنياتها، والتي أعلنت فرنانديز مؤخراً عن مشاركتها في فيلم من إنتاج هوليوود مع أسطورة أفلام الأكشن جين كلود فاندام.