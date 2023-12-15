7 أفلام ومسلسلات.. تسافر إلى الماضي

سعيد ياسين (القاهرة)

لجأ عدد من صناع الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الجديدة التي تعرض قريباً، أو يتم تصويرها حالياً، إلى الماضي وفترات زمنية بعيدة تتراوح بين 30 و2000 عام سابقة، بعدما حققت الأعمال المماثلة نجاحاً جماهيرياً وثناءً نقدياً كبيراً.



«أهل الكهف»

في مقدمة هذه الأفلام، «أهل الكهف»، الذي تدور أحداثه عام 250 ميلادية حول علاقة الإنسان مع الزمن، من خلال ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وريم مصطفى، عن قصة توفيق الحكيم وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



«فرقة الموت»

انتهت أسرة فيلم «فرقة الموت» لأحمد عز ومنة شلبي وعصام عمر وخالد كمال وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء من تصويره، وتدور أحداثه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، حول ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على مجرم خطير في الصعيد، ويتعرض لمشاكل كثيرة بسبب عمله، وكان عز قدم فيلمين عن الزمن القديم، الأول «كيرة والجن» الذي رصد حالة الغليان بالشارع المصري مع اندلاع ثورة 1919، والثاني «الممر»، وتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وحتى 6 أكتوبر 1973.



«المنبر»

تدور أحداث فيلم «المنبر» حول دور الأزهر الشريف خلال الحملة الفرنسية على مصر والتي استمرت بين أعوام 1798 و1801، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وكمال أبو رية، ويتعرض للمقاومة ضد الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية عام 1800، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.



«الغربان»

أوشكت أسرة فيلم «الغربان» لعمرو سعد ومي عمر وأسماء أبواليزيد وماجد المصري، تأليف وإخراج ياسين حسن، على الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق خلال عام 1942، بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين وهزيمة ألمانيا في الحرب.



«إمبراطورية ميم»

يتم قريباً تصوير مسلسل «إمبراطورية ميم» لخالد النبوي وإخراج محمد سلامة، عن رواية إحسان عبدالقدوس التي سبق تقديمها في فيلم لفاتن حمامة وأحمد مظهر عام 1972، وتناول قصة سيدة تتولى مسؤولية تربية أبنائها الستة بعد وفاة زوجها، بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، وتقع في قصة حب مع رجل أعمال.



«صيد العقارب»

تقوم غادة عبدالرازق ببطولة مسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل، بعنوان «صيد العقارب»، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتعيد من خلاله تقديم قصة فيلم «عصر القوة» لنادية الجندي، والذي عُرض عام 1991، وتناول الصراع بين عائلتين.



«أنف وثلاث عيون»

رواية «أنف وثلاث عيون» لإحسان عبدالقدوس التي قدمت من قبل في فيلم عام 1972 لماجدة ونجلاء فتحي ومحمود ياسين وميرفت أمين، وفي مسلسل عام 1980 لكمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، يُعاد تقديمها في مسلسل يصور حالياً بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف ويخرجه أمير رمسيس، وتدور أحداثه حول جراح تجميل ذائع الصيت، في منتصف الأربعينيات من عمره، متعدد العلاقات العاطفية دون الالتزام لمدة طويلة.



أعمال سابقة عنوانها النجاح

يذكر أنه تم تقديم العديد من الأعمال الناجحة تناولت شخصيات أو أحداثاً زمنية قديمة، منها أفلام «الناصر صلاح الدين» و«المومياء» و«الرسالة» و«رد قلبي» و«شجرة الدر» و«وا إسلاماه» و«جميلة» و«عنترة بن شداد» و«أيام السادات» و«السقا مات» و«ناصر 56» و«الكنز»، بجانب مسلسلات «ساعة ولد الهدى» و«هارون الرشيد» و«عمر بن عبدالعزيز» و«الحسن البصري» و«بوابة الحلواني» و«ريا وسكينة» و«زيزينيا» و«ليالي الحلمية» و«حديث الصباح والمساء» و«الطارق» و«عصر الأئمة» و«الملك فاروق»، و«رسالة الإمام» و«سره الباتع» و«سوق الكانتو»، وغيرها.