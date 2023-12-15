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«حتا 2023».. مغامرات وترفيه وتخييم

«حتا 2023».. مغامرات وترفيه وتخييم
16 ديسمبر 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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أعلنت منتجعات حتا ووادي هب، أمس، عن إطلاق مهرجان حتا 2023 بين 15 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024، ما يمنح الزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بمجموعة مميزة من تجارب المغامرة والترفيه والتخييم الفاخر، وسط أجواء ساحرة من أضواء النيون والشموع المتلألئة والديكورات الآسرة احتفالاً بموسم الأعياد.
تقدم منتجعات حتا عروض التخييم الفاخر طيلة أيام الأسبوع، حيث تحظى العائلات بفرصة مثالية لقضاء أمتع الأوقات بفضل مجموعة من الأنشطة الحماسية، بدءاً من رماية السهام ورمي الفأس، ووصولاً إلى مسارات الانزلاق والأرجوحة العملاقة وجدار التسلق.
ويضم المهرجان سينما في الهواء الطلق ومجموعة متنوعة من الأكشاك وألعاب الأركيد، إلى جانب باقة من أفضل المطاعم المميزة، وعربات الطعام والمقاهي.

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