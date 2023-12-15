«حكايات الجدة مهرة».. أول مسرح عرائس ماريونيت في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب عرض عرائس الماريونيت، الذي حمل عنوان «حكايات الجدة مهرة»، زوار «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023»، الذي اختتم فعالياته أمس، تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام»، في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

ينضوي «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع» تحت مظلة «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، ويُعتبر أحد المشاريع الرئيسة لمؤسسة التنمية الأسرية، ويركز على الأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، وتم عرض مسرح العرائس «حكايات الجدة مهرة» لمدة 5 أيام في الملتقى، وهو من إنتاج «B elegant»، وتأليف مصطفى حسني الكتبي، وتصميم وإخراج محمد فوزي بكار، وبمشاركة عدد من مواهب أصحاب الهمم. وتدور قصة المسرحية حول جدة وأحفادها، ولديها ابن دبلوماسي خارج الدولة، أرسل ابنه «سلطان» إلى عند جدته «مهرة» وعمه «مبارك» وبنت عمه «مزنة»، لكي يتعلم عادات وتقاليد أهله، ومنها «السنع الإماراتي»، وضمن الحكاية يتقابل «سلطان» مع صديقه في المدرسة، يدعى «يونس»، وهو شخصية مرحة، وتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وحول مشاركة «حكايات الجدة مهرة» في الملتقى، قالت رنا البحطيطي منتجة العرض: إن تقديمه يهدف إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، وتمكين الأسرة وتفعيل دور الطفل في المجتمع وتنمية مهاراته وتطويرها، وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء الموروث الإماراتي.

وأضافت: النجاح الذي حققه عرض «حكايات الجدة مهرة»، سيكون بمثابة نواة حقيقية لإطلاق فنون مسرح العرائس في الإمارات.