«براند دبي».. يطلق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو

دبي (وام)

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إطلاق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو «ريل» في حتا، ضمن فعاليات مهرجان «شتانا في حتا»، الذي ينظمه براند دبي للمرة الأولى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

تأتي المسابقة لتشجيع زوار المهرجان على توثيق اللحظات السعيدة رفقة العائلة، والأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة في منطقة حتا التابعة لدبي، كونها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

بهذه المناسبة، أعرب علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن تقديره لتزايد الثقة المجتمعية والاعتماد على المواد البصرية في جميع المجالات، وقال «سعداء بشراكتنا مع (براند دبي)، لإطلاق مسابقة أجمل صورة وفيديو في حتا، لتأكيد أهمية الفرصة التي تتيح للجميع تسخير قوة سرد القصص المرئية لإحداث تغيير إيجابي، مع التركيز على جماليات منطقة حتا وتراثها وتاريخها الضارب في القدم».

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي «سعداء بتعاوننا مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير (HIPA)، لتسليط الضوء على جماليات منطقة حتا، وإبراز مقوماتها الطبيعية ومختلف الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة ضمن (مهرجان شتانا في حتا)»،

وأوضحت: «المسابقة تقدم فرصة مميزة للمحترفين والهواة للمنافسة الفوتوغرافية في توثيق هذه الجوانب بعدساتهم الإبداعية، مما يوفر منصة تلتقي فيها فنون زوار المهرجان لرواية قصصهم أثناء زيارة فعاليات حتا، مع تأكيد الدور المحوري لقدرات الصورة في الحفاظ على هذه اللحظات الجميلة وتخليدها»، مؤكدة أن المسابقة ستبقى متاحة أمام زوار المهرجان حتى 31 ديسمبر الجاري، مع انتهاء فعاليات «شتانا» في حتا، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية لأجمل صورة فائزة وأجمل مقطع فيديو «ريل» فائز.