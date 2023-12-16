زاك سنايدر يبتكر «حرب نجوم» على طريقته

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يشبه فيلم الخيال العلمي الجديد لزاك سنايدر (Rebel Moon) «ريبِل مون» إلى حد كبير، أفلام سلسلة «ستار وورز»، مع بعض الفوارق القليلة، وليس ذلك مفاجئاً على الإطلاق، إذ كان من الأساس يطمح إلى أن يكون أحد أجزاء «حرب النجوم».

الواقع أن الفيلم، بكل تفاصيله، يتطابق مع سلسلة جورج لوكاس الشهيرة، من سيوف متوهجة ومخلوقات خارقة للطبيعة وسفن فضائية ومشاهد معارك في مجرّة بعيدة.

ولكن عندما قدّم زاك سنايدر مشروعه إلى شركة الإنتاج «لوكاس فيلم» قبل نحو عشر سنوات، قوبل بالرفض، فما كان من مخرج «300» و«واتشمِن»، إلا أنه قرّر إنشاء عالمه الأسطوري الخاص.

ويتناول الفيلم قصة الفتاة الغريبة الغامضة كورا (تؤدي دورها الفرنسية الجزائرية صوفيا بوتلة)، التي تحطمت سفينتها الفضائية عند حدود الكون، وتدافع كورا عن القرويين الذين استقبلوها وتشكل ثنائياً غير متوقع مع أحد المزارعين، ثم تكوّن كورا جيشاً من المقاتلين لحمايتهم، بدءاً من المتمردين إلى المرتزقة، ليساعدونها في مهمتها.