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اكتمال عقد المتأهلين للدور الثاني لبطولة فزاع لليولة

اكتمال عقد المتأهلين للدور الثاني لبطولة فزاع لليولة
17 ديسمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أكمل حميد العامري، وأحمد المنصوري عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجاءت الحلقة على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات، وهي تتابع اليويلة وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.
وحقق حميد العامري من أبوظبي المركز الأول برصيد 70 علامة، ورافقه في التأهل أحمد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث راشد بن ركاض من أم القيوين برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع نهيان آل علي من العين برصيد 20 نقطة.
وبذلك انضم العامري والمنصوري إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبدالله الكتبي، وسعود فولاد، وعبدالله الفلاحي، وعبدالله آل رضا، وحمد لوتاه، وعلي العزيزي.

بطولة فزاع لليولة
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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