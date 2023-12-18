فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

تصدّر فيلم "وونكا" ("Wonka") من بطولة الممثل تيموتيه شالاميه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بعدما حقق انطلاقة قوية خارجاً، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي رُشّح بطله لنيل جائزة "غولدن غلوب" في فئة أفضل ممثل، عائدات قدرها 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين الجمعة والأحد.

ويؤدي شالاميه دور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية "تشارلي ومصنع الشوكولا" ("Charlie and the chocolate factory") للكاتب رولد دال لكن بشخصية أكثر شباباً. وسبق أن أدّى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes")، محققاً إيرادات بقيمة 5,8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.



