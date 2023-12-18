الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

الممثل تيموثي شالاميت يصل لحضور العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة
18 ديسمبر 2023 12:18

تصدّر فيلم "وونكا" ("Wonka") من بطولة الممثل تيموتيه شالاميه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بعدما حقق انطلاقة قوية خارجاً، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي رُشّح بطله لنيل جائزة "غولدن غلوب" في فئة أفضل ممثل، عائدات قدرها 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين الجمعة والأحد.

أخبار ذات صلة
جوهانسون: فوجئت بنجاح «ضائع في الترجمة»
«كذب أبيض».. يحصد نجمة مراكش الذهبية

ويؤدي شالاميه دور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية "تشارلي ومصنع الشوكولا" ("Charlie and the chocolate factory") للكاتب رولد دال لكن بشخصية أكثر شباباً. وسبق أن أدّى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية.
وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes")، محققاً إيرادات بقيمة 5,8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.

المصدر: آ ف ب
فيلم
شباك التذاكر في أميركا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 13:35
العين يتصدر دوري أكاديميات عجمان
الرياضة
العين يتصدر دوري أكاديميات عجمان
اليوم 13:30
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: علموا أولادكم اللغة العربية
اليوم 13:15
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين يهنىء أمير قطر بذكرى اليوم الوطنى لبلاده
اليوم 13:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©