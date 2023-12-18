ثوب للأميرة ديانا يسجل رقماً قياسياً جديداً في عالم الموضة

حطم ثوب ارتدته أميرة ويلز الراحلة ديانا، في عام 1985، رقما قياسيا جديدا في عالم الموضة، حيث تم بيعه في مزاد في هوليوود بـ 11 ضعف سعره المقدر. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه تم بيع فستان السهرة الأسود المخملي في دار مزادات جوليان بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألف و80 دولارا.

وقدر الخبراء سابقا أنه من المرجح بيع الفستان بمبلغ 100 ألف دولار. ومع ذلك، وبسبب سعر البيع الفعلي، فإن الفستان، الذي جاء كاملا مع منصات الكتف، وتنورة أورجانزا زرقاء، ووشاح، أصبح الآن حاملاً الرقم القياسي الجديد كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.

وحقق الرقم القياسي السابق ثوب مخملي صممه مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين عام 1991، حيث تم بيعه مقابل مبلغ 604 آلاف و800 دولار في مزاد فييناير الماضي. وهذا يعني أن فستان ديانا لمصمم الأزياء المغربي-البريطاني جاك أزاجوري قد ضاعف الفارق بين المركزين الأول والثاني تقريبا.

وارتدت ديانا الفستان لأول مرة في إيطاليا في عام 1985 خلال قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها أوركسترا فانكوفر السيمفونية في عام 1986. وارتدت ديانا العديد من قطع الملابس التي صممها أزاجوري، الذي صمم فستان زفافها الذي ارتدته في حفل زفافها إلى تشارلز عام 1981.