مهرجان الشيخ زايد.. مسابقات "الوثبة للتمور" تستقطب طهاة عالميين

يقدم مهرجان ومزاد الوثبة للتمور في مهرجان الشيخ زايد، مسابقات للطبخ بالتمور استقطبت طهاة عالميين للمنافسة على إعداد أطباق صحية تدخل فيها التمور الإماراتية كمكون أساسي، وذلك بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من كبريات الفنادق والمطاعم العالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تقام للزوار بشكل يومي.

وتقام المسابقات والعروض التعليمية في الهواء الطلق وأمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ في السوق الشعبي بالمهرجان بشكل يومي من الساعة الخامسة مساءً وتستمر لغاية الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يستخدم المحكمون والمشاركون مكبرات الصوت للتفاعل مع الزوار وشرح طرق إعداد الأطباق ومكوناتها الرئيسية وفي مقدمتها التمور.

ويتم يومياً إعداد أطباق رئيسية ومقبلات وحلويات من المطبخ الإماراتي، والمطبخ الشرقي العربي، وأطباق من مطابخ عالمية، يتاح للجمهور تذوقها بشكل مباشر.

وتستمر مسابقات وفعاليات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويهدف مهرجان ومزاد الوثبة للتمور إلى أن يكون ركنا ثابتا في مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة، واستقطاب الزوار والسياح للاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل، وخلق منصة متخصصة بتسويق وبيع التمور الإماراتية والدولية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات بين المزارعين من دول العالم كافة حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل.

ويتضمن المهرجان 9 مسابقات رئيسية خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، والدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وبومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات وبدون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.