«الشارقة للفنون» تُعلن الفائزين بجوائز «الشارقة للأفلام 6»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الأعمال الفائزة بجوائز الدورة السادسة من منصة الشارقة للأفلام، التي أقيمت في الفترة بين 8 و17 ديسمبر الجاري.

حصد فيلم «مياماتسو إلى ياماشيتا» (2022)، إخراج ماساهيكو ساتو، ويوتارو سيكي، وكينتارو هيراسي، جائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما ذهبت جائزة أفضل روائي قصير لفيلم «حين كنت تائهاً في يوم ما» (2023)، إخراج سفيان عادل، ومُنحت جائزة أفضل وثائقي طويل لـ«جونام» (2023)، إخراج سييرا يوريش، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لـ«حكاية شبح آسيوي» (2023)، إخراج بو وانغ.

كما حصلت مجموعة من الأفلام على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهي: «حان وقت الرحيل» (2023)، إخراج أنانث ماهاديفان في فئة الروائي الطويل، «موليكا» (2022)، إخراج مايشا مين في فئة الروائي القصير، وبر سار(2023)، إخراج محمد جاسم في فئة الوثائقي القصير.

وشملت الدورة السادسة للمنصة على مدار الأيام العشرة عروضاً لأكثر من 50 فيلماً من جميع أنحاء العالم، احتفت بالسينما المستقلة والأفلام التجريبية، وأضاءت على الدور الحيوي الذي تلعبه السينما في ثقافتنا ومجتمعاتنا.

وأقيمت عروض الأفلام في كل من: سينما الهواء الطلق «سراب المدينة» في حي المريجة التاريخي، و«ڤوكس سينما» في سيتي سنتر الزاهية، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، كما احتفت هذه الدورة بالمخرجة السينغالية الراحلة صافي فاي، وإرث أعمالها الغزيرة والرائدة التي تجمع بين جماليات الخيالي واللاخيالي، وتأثير هذه الأعمال على السينما الأفريقية والنسوية المعاصرة في الوقت الحاضر، وذلك عبر عرض ثلاثة من أعمالها، وهي: «رسالة من قريتي» (1976)، «أيها الوافد الجديد، اعمل!» (1979)، و«أنا، أمك» (1980).

وتخلل عروض الأفلام برنامج عام للجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات القضية الفلسطينية، والسينما الأفريقية وقضايا ما بعد الاستعمار، بالإضافة إلى كيفية تجسيد السينما لجوهر الصمود في مواجهة الصراعات.