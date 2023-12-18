«بيئة» تستهدف «صفر انبعاثات كربونية» بحلول 2040

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة بيئة»، الرائدة في مجال الاستدامة، التزامها بتحقيق «صافي صفر انبعاثات كربونية» بحلول 2040 في جميع عملياتها، من خلال البناء على مبادراتها ومشاريعها التي بدأت العمل على تحقيق هذا الهدف، تماشياً مع ما توصلت إليه الأطراف المشاركة في «مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ» (كوب 28)، و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» في دولة الإمارات، والهدف العالمي لتقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

نجحت «مجموعة بيئة» بتحقيق تقدم كبير في خطواتها نحو الوصول إلى «صافي الانبعاث الصفري» حتى الآن، حيث استطاعت «مجموعة بيئة» تحويل 90% من إجمالي النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة، وخففت من الاعتماد على المكبات ومن انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن طمر النفايات في المكبات أو إحراقها، والتي تشكل 60% من مجموع انبعاث غازات الاحتباس الحراري في قطاع إدارة النفايات بدولة الإمارات.

وتضم «مجموعة بيئة» شركات مبتكرة متخصصة في مجال إدارة النفايات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الرقمي، والتعليم البيئي، والاستشارات في مجال الاستدامة، والنقل الأخضر، والقطاع العقاري، والرعاية الصحية، وتسهم جميعها في تشكيل مستقبل المدن الذكية والمستدامة وتعزيز جودة الحياة.