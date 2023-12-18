«بكل فخر من دبي» تشارك بـ30 مشروعاً بـ«شتانا في حتّا»

دبي (الاتحاد)

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» في فعاليات «مهرجان شتانا في حتا»، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

يشارك في فعالية «بكل فخر من دبي»، أكثر من 30 مشروعاً متنوعاً بين مطاعم ومقاه ومنتجات محلية من دبي، وأيضاً أهالي منطقة حتا، بالتعاون مع مجلس تجار حتا وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفعاليات الثقافية والتجارب الترفيهية والرياضية، التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة قضاء عطلة شتوية فريدة في دبي.

جانب من مهرجان «شتانا في حتّا»

دعم المشاريع الواعدة

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي «إن مهرجان «شتانا في حتّا» يشكل ترجمة عملية لرؤية القيادة الحكيمة في جعل حتا إحدى الوجهات السياحية الشتوية الأكثر جاذبية في الدولة، بما يعزز من النشاط الاقتصادي في المنطقة ويوفر فرص عمل منوعة لأهالي المنطقة».

وأضافت أن «الهيئة» تتعاون مع جميع الشركاء لبناء قدرات الأفراد والأسر في منطقة حتا، وتمكينهم للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها حتّا، لافتة إلى أن «بكل فخر من دبي ماركت»، الذي تنظمه «براند دبي»، فرصة ثمينة لتسليط الضوء على المشاريع الواعدة.

حصة بوحميد

وأوضحت معاليها، أن هيئة تنمية المجتمع تشارك في مهرجان «شتانا في حتّا» من خلال دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة ومساعدتهم لعرض منتجاتهم والتسويق الفعال لها أمام زوار المهرجان، ودعمهم لتقديم هذه المنتجات بأفضل الصور ما يتيح توسيع أعمالهم وتعزيز فرصهم بالتطوير والنمو.

قصص نجاح

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي «نهدف من خلال (بكل فخر من دبي ماركت)، إلى استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع التي انطلقت من دبي، وتميزت في قطاع المأكولات والمشروبات والمنتجات، بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة لجمهور مهرجان (شتانا في حتّا) الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار».

شيماء السويدي

وأضافت السويدي «أننا نقدر استقطاب «الماركت» أكثر من 15 مشروعاً تابعاً لأهالي حتّا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة يتم تسويقها أمام زوار المهرجان».

جانب من مهرجان «شتانا في حتّا»

30 مشروعاً

ويضم «بكل فخر من دبي ماركت» مشاركة 30 مشروعاً ناشئاً، يقدم أصحابها، على هامش فعاليات المهرجان، مجموعة من أشهى المأكولات والحلويات ونكهات القهوة المتميزة والمنتجات المتنوعة، فيما يدعم «الماركت» الأهداف الأساسية لمبادرة «بكل فخر من دبي» التي أطلقها «براند دبي»، والرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، ومن بينها النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتّا»، الذي يمثّل فرصة للتعرف على أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا.