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علي يوسف السعد يكتب: تبليسي.. جوهرة القوقاز المخفية

علي يوسف السعد يكتب: تبليسي.. جوهرة القوقاز المخفية
19 ديسمبر 2023 01:06

تبليسي، عاصمة جورجيا، مدينة مغرية بتاريخها المثير وكرم ضيافتها وسحرها الآسر، فإذا كنت تبحث عن وجهة سفر فريدة تجمع بين الثقافة والمتعة، فإن تبليسي هي المكان المثالي للشروع في مغامرة لا تُنسى، انضم إليّ وأنا أستكشف جوهرة القوقاز المخفية من منظور مرح، وفي رحلة مليئة بالمفاجآت.
تفتخر تبليسي بتاريخها الغني الذي يمتد لقرون عدة، والمدينة القديمة هي شهادة على سحرها الدائم، حيث إن هذه المتاهات في المدينة القديمة نموذج حي ينبض بالحياة، وسترى الفنون في زاوية من زوايا الشوارع النابضة بالحياة والمقاهي المرحبة والمحلات التجارية غير التقليدية، إن الأمر يشبه الدخول في قصة خيالية، حيث قد يُعرض عليك تذوق المأكولات المحلية، مثل خاتشابوري، وهو خبز لذيذ مملوء بالجبن، وفي الوقت نفسه سترى من يبيعك المنتجات الجلدية والفواكه، هي تجربة حية في شوارع تبليسي.
جوهرة التاج في المدينة القديمة هي قلعة ناريكالا، التي تراها من أي زاوية من زوايا المدينة، وتوفر مناظر بانورامية للمدينة تجعلك تحبس أنفاسك، قد يبدو التسلق أمراً شاقاً، لكن المناظر الخلابة تجعل كل خطوة تستحق العناء.
ما رأيكم بقليل من المغامرة؟ اصعد على متن تلفريك تبليسي للاستمتاع برحلة مليئة بالإثارة والمناظر الطبيعية الخلابة، في هذه الرحلة ستتوفر لك مناظر رائعة للمدينة من دون الحاجة إلى أي شجاعة، فالرحلة قصيرة، والارتفاع معقول، ويربط التلفريك «ريك بارك» وسط المدينة بقلعة ناريكالا، وهو الطريقة المثلى للاستمتاع بمناظر مدينة تبليسي المذهلة.
وعندما تحلق فوق أسطح المنازل، ستكتشف أن تبليسي هي مدينة التناقضات المثيرة، حيث تتمازج الهندسة المعمارية الحديثة بشكل متناغم مع الكنائس التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، ويمتزج صخب الحياة اليومية بسلاسة مع لحظات من الهدوء.
الطعام في جورجيا يعتبر جزءاً مهماً من الثقافة والتقاليد الجورجية، الطهاة الجورجيون يشتهرون بإعداد وجبات لذيذة وفريدة من نوعها، وهناك واحدة من أشهر الأطباق الجورجية وهي «الخبز الجورجي» أو «البوري» الذي يتميز بقوامه الليّن واللذيذ والمحشو بمكونات مثل الجبن والبطاطس أو السبانخ.
أيضاً، اللحوم تلعب دوراً كبيراً في المأكولات الجورجية، حيث يعد «الشاشليك» أحد الأطباق الشهيرة التي تشمل قطع لحم مشوية على الفحم، ولا يمكن نسيان «الخضار» الذي يُقدم مع مزيج من التوابل والصلصات.
وبالنسبة للحلويات، فإن «الباكلافا» الجورجي يعد واحداً من الخيارات الشهية، حيث يتميز بقطع العسل والمكسرات المقرمشة، ومن أسمها نعرف مصدرها.
لذا، حزّموا حقائبكم واستعدوا لتنبهروا بالعجائب التاريخية والترحيب الحار في تبليسي، سواء كنت تتجول في الشوارع المتعرجة، أو تتذوق الأطباق المحلية، أو تستقل عربة تلفريك تبليسي، وستجد نفسك واقعاً في حب عاصمة جورجيا، ضمن مغامرة مثيرة للاهتمام في كل مرة.
 تبليسي، حيث يلتقي التاريخ بالضيافة وكل زاوية فيها قصة تُروى، لرحلة لا تُنسى.

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علي يوسف السعد
جورجيا
قصاصات مسافر
تبليسي
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