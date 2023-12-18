معزوفات «شرطة أبوظبي».. تبهر زوار مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي، في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، كشريك استراتيجي، من خلال العديد من الفعاليات والعروض المميزة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، وركزت على الخدمات والتوعية والتثقيف والتعريف بالإرث التاريخي وعكست التطورات التي حققتها في مسيرة الدولة التطويرية.

أعرب زوار المهرجان عن إعجابهم الشديد بمشاركة فرسان شرطة أبوظبي «الخيالة» بإدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، بتقديم عروض متنوعة وتشكيلات رفعت فيها علم دولة الإمارات العربية المتحدة فخراً واعتزازاً، مؤكدة الاهتمام بأداء مهامها النبيلة في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.



معزوفات وطنية وتراثية

وتقدم فرقة موسيقى شرطة أبوظبي «الوترية» التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة مقاطع ومعزوفات وطنية وتراثية وسط إعجاب الزوار، و‏شارك قسم الموروث الشرطي بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية بعرض مقتطفات عن تاريخ وتأسيس شرطة أبوظبي ‏وبعض المقتنيات النادرة، وعرض الصور التاريخية القديمة التي تحكي عن مسيرتها عبر مراحلها المختلفة.



هُوية وطنية

وأوضحت شرطة أبوظبي أن «الموروث الشرطي» يعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، حيث أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل يمتلك فكراً واعياً في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

ويشارك أعضاء من «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية بمساعدة الجمهور، وإرشادهم عند الدخول والخروج لموقع المهرجان، كما تشارك فرق دعم أمن الفعاليات والدوريات المرورية والمهام الخاصة بتأمين موقع المهرجان وتعزيز سلامة المشاركين.



بيئات محلية

ويعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي عبر الصناعات اليدوية والحِرف والفنون التقليدية في القرية التراثية، التي تمثِّل وجهةً للتعرُّف على التراث الإماراتي، حيث تتشكِّل القرية من البيئات المحلية الأربع للحياة القديمة في دولة الإمارات، وهي: البيئة الصحراوية والبحرية والجبلية والزراعية، وما تمتاز به من سمات وحرف وأدوات وفنون وحلي، مع عرض المنتجات اليدوية والسوق الشعبي للملابس والأدوات والعطور وأشهر الأطباق الإماراتية.



في الهواء الطلق

يقدم مهرجان الشيخ زايد للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض في الهواء الطلق والتي تناسب كافة أفراد الأسرة بالإضافة إلى فرصة للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كافة الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية، حضارية، ثقافية، وترفيهية.



أوقات قيّمة وممتعة

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً، وحتى 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيّمة ومفيدة وممتعة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.