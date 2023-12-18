خامسة حلقات «شاعر المليون» تنطلق مساء اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم خامسة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي - بمشاركة 6 شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

يلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم: إبراهيم أبوفايد السواركة من مصر، وراكان فالح الشمري من العراق، وغازي عطالله العتيبي من الكويت، ومبارك بن مدغم الأكلبي، ومحمد آل مداوي الوادعي من السعودية، ومسعود آل شعفول المري من قطر.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج، أسفرت عن تأهل كل من وليد خالد بن مسعد الدلبحي بنتيجة 48 درجة، ونايف القرن الحربي بنتيجة 46 درجة من المملكة العربية السعودية، إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الرابعة، حيث سيُعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.