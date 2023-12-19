"آبل" تتوقف عن بيع أحدث ساعاتها

أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية آبل أنها ستتوقف عن بيع أحدث إصداراتها من الساعات الذكية في الولايات المتحدة بسبب نزاع على براءات الاختراع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة، أن مبيعات الإصدار التاسع من ساعات آبل وألترا 2 ستتوقف في متجر الشركة على الإنترنت في 21 ديسمبر وفي متاجر البيع بالتجزئة الفعلية بدءا من عشية عيد الميلاد.

وتأتي هذه الخطوة قبل حظر الاستيراد المتوقع لطرز ساعات آبل المزودة بخاصية استشعار الأكسجين في الدم - وهي ميزة في أحدث إصداراتها - بسبب معركة قانونية مع شركة ماسيمو. وقالت آبل، إنها تجري حاليا :" فترة مراجعة رئاسية جارية فيما يتعلق بأمر من لجنة التجارة الدولية الأميركية بشأن نزاع تقني حول الملكية الفكرية المتعلقة بأجهزة ساعات آبل التي تحتوي على خاصية استشعار الأكسجين في الدم".

ونظرا لأن فترة المراجعة لن تنتهي حتى 25 ديسمبر، فإن آبل ستتخذ خطوات استباقية للامتثال إذا استمر الحكم".