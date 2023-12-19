عطلات «هوليوودية» في موسم الأعياد بدبي

دبي (الاتحاد) تتواصل احتفالات أعياد الشتاء في «موشنجيت دبي» بباقة عروض وفعاليات ترفيهية تشمل العطلات الهوليوودية، حيث سيكون الضيوف على موعد مع العديد من المواكب الراقصة والعروض الجوالة وأنشطة اللقاء والترحيب حتى 7 يناير 2024.

وتقدم «موشنجيت دبي» عرضها المسرحي الحي والجديد كلياً «بوابتكم لأجواء العيد»، على مسرح هوليوود، والذي تظهر خلاله شخصية السيد هامبوغ الغاضب، وهو يحاول جاهداً تفادي صخب احتفالات الأعياد وليلة رأس السنة، حيث تتكشف أسرار القصة من خلال المعزوفات الموسيقية والأداء المبهر لعدد من الشخصيات الغامضة، ما يتيح تجارب رائعة للضيوف من مختلف الثقافات والجنسيات.

وتعرض المدينة الترفيهية موكب العطلات الهولوودية الذي تبدع فيه شخصيات كرتونية بينها: «السنافر» و«شريك» و«بو» و«الملك جوليان»، في أداء رقصات رائعة ضمن منطقة «استوديو سنترال»، وأزياء ساحرة تحمل طابع احتفالات موسم الأعياد.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة عروض «حان وقت المرح»، و«أصدقاء مصنع الألعاب» الذي يبدع فيه الأقزام، و«كينغ جوليان هوليداي ستومب»، حيث ينثر ألكس الأسد وجلوريا ،والملك جوليان رقصاتهم الباهرة، وكذلك الأمر بالنسبة لفعالية اللقاء والترحيب مع فرقة الرقص.وتشهد قرية «السنافر» عرض «سمرفماس» للرقص الحي الذي تؤديه شخصيات اللون الأزرق.

