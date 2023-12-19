«لمّة» تجمع الأسر في بيئة تفاعلية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق فعاليات الدورة الرابعة لفعالية «لمّة» العائلية الترفيهية في متحف الشارقة للآثار، خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، بمشاركة متاحفها، وبرعاية رسمية من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.تأتي فعالية «لمّة» ضمن البرنامج السنوي للهيئة، تزامناً مع إجازة الفصل الدراسي الأول، بهدف توفير أوقات مليئة بالنشاط والترفيه التعليمي للعوائل بصحبة أبنائهم، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للكبار، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وكون متاحف الشارقة متاحة للجميع، حيث تبذل الهيئة جهوداً لافتة للتعريف بالمتاحف وأنشطتها المختلفة التي تناسب أفراد العائلة. وتتضمن الفعالية عروضاً ترفيهية تفاعلية، ركن الحكايات، مناطق للورش التفاعلية، سينما، ركن الحناء، والعديد من الأنشطة الممتعة، إضافة إلى عربات المأكولات التي تقدم أنواعاً مختلفة من المأكولات والمشروبات طيلة أيام الحدث. ويتضمن البرنامج أكثر من 30 نشاطاً تفاعلياً، بما فيها الفنون والعلوم والآثار والتراث، حيث يقدم متحف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي عدة فعاليات وورش، كما تنظم إدارة التعلم ضمن البرامج التيسيرية للأشخاص من ذوي الإعاقة ورشة فن الموزاييك، وللكبار ورشة المشط الأثري، فيما يقدم متحف الشارقة للفنون العديد من الورش والفعاليات ومنها، وورشة وجوه وعالمي المتلألئ. ويستعرض متحف الشارقة العلمي تجارب العربات العلمية وعرض الفقاعات، فيما ينظم متحف الشارقة البحري ورش الشمعدان البحري والنحت على الأكواب، وفي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية يتعرف المشاركون على الفن الاسلامي وأنماطه المتنوعة. ويقدم مربى الشارقة للأحياء المائية عالم المرجان والأخطبوط الخفي، ويشارك حصن الشارقة عبر ورش تلوين الجبس، وأبراج الحصن، فيما يشارك متحف المحطة بورش دوارة الرياح وبرواز المحطة، ومتحف الشارقة للتراث بكرب النخل، وحصن خورفكان بالنقش على الخشب، وبيت النابودة بالطباعة بالإستنسل، ويقدم متحف الشارقة للخط ورشة فن التذهيب، ويشهد الجمهور فرصة المشاركة في المسابقات اليومية.

وينظم متحف الشارقة للآثار جولة للزوار في المعرض الدوري المشترك السابع لآثار دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «ترابط وتواصل» والذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ويضم المعرض مجموعةً متنوعةً من القطع الأثرية الفريدة. وتتضمن «لمّة» عدة ورش، منها: تاج النجوم، الطباعة على الطين، قوارب التجارة، تزيين الكوب الفخاري، ترميم الفخار وورشة ميدالية الصدف. وتم تخصيص ركن للحكايات، بما فيها: قصة الفنان ليوناردو دافنشي المصاحبة لورشة تغليف كتاب، قصة نجمة في الحديقة، قصة «علماء مبدعون»، قصة أحب حصاني الأبيض، قصة قطرة مطر، قصة أمير البحار المصاحبة لورشة التذكار البحري، قصة كتب، وقصة أبواب.