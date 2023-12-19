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«القرية العالمية» تحتفل بالعام الجديد.. 7 مرات

«القرية العالمية» تحتفل بالعام الجديد.. 7 مرات
19 ديسمبر 2023 14:02

دبي (الاتحاد) أعلنت القرية العالمية في دبي، عن احتفالاتها المميزة بحلول العام الجديد، حيث تدعو العائلات للانضمام إليها ومشاركتها احتفالات رأس السنة 7 مرات، والتي ستكون متزامنة مع احتفالات 7 دول من أنحاء العالم.

وتنطلق احتفالات القرية العالمية من المسرح الرئيس بعروض الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء أفق الوجهة، بدءاً بالعد التنازلي لدخول العام الجديد في الصين الساعة 8:00 مساءً، تايلاند الساعة 9:00 مساءً، بنغلاديش الساعة 10:00 ليلاً، الهند الساعة 10:30 ليلاً، وباكستان الساعة 11:00 ليلاً. وتكون أضخم الاحتفالات عندما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3,500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من نحو 40 دولة، بالإضافة إلى نحو 195 من الجولات والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة، والتي تتيح تجارب عائلية غامرة ورحلات بديعة.

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تفتح القرية العالمية أبوابها الساعة 4:00 عصراً، وقد مُدِّدت ساعات العمل حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، من 24 حتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل يوم31 ديسمبر 2023، حيث يقتصر الدخول على السيدات والعائلات حصرياً، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بالاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.

القرية العالمية
العام الجديد
احتفالات رأس السنة
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