«حيّاكم في أبوظبي».. تُطلق حملة «اكتشفها على طريقتك»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «حيّاكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملتها الجديدة «اكتشفها على طريقتك»، التي تدعو الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى الاستمتاع بالتجارب المُلهمة في الإمارة، مسلطةً الضوء على أفضل ما تُقدمه من عروض ومعالم استثنائية برؤية مُبتكرة.

إلهام وتشويق

تُشجع الحملة الجميع على زيارة أبوظبي، ووجهاتها الرائعة المتنوعة، من مواقعها التراثية إلى معالمها الحديثة، وتُحفزهم لاكتشاف كل ما تحتضنه من تجارب تأخذهم في جولات حافلة تنطلق بهم في مغامرات مشوقة، وتمنحهم فرصة التحليق إلى عوالم الثقافة والفنون، أو الاستسلام للراحة والهدوء في أحضان الطبيعة الخلابة.

ويرافق فيلم الحملة 4 شخصيات تستكشف أبوظبي للمرة الأولى في أجواء مُفعمة بالإلهام والتشويق والتجدد، على أنغام موسيقى تصويرية نابضة بالحياة، مستعرضاً أبرز معالم الإمارة، ومن ضمنها واحة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومبزرة الخضراء، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية التي يقدر عمرها بما يزيد على 4 ملايين سنة.

تجارب غامرة

وتضع الحملة أبوظبي محط أنظار العالم بوصفها وجهة مُفضلة، تُرحب بالجميع لاكتشافها وفق اهتماماتهم الشخصية، وتواكب التطور المستمر في تطلعات الزوار الباحثين عن تجارب تفاعلية غامرة مُصممة خصيصاً لتتماشى مع طموحاتهم، ويجسد الفيلم سعادة وحماس الزوار أثناء جولاتهم في أبوظبي، مؤكداً أن الثقافة هي العصب الرئيس في كل معالم الجذب والأنشطة في الإمارة.

حماس وشغف

يذكر أن حملة «اكتشفها على طريقتك»، تعكس رسالة واضحة تشير إلى أن أبوظبي تلبي احتياجات واهتمامات فئات الزوار كافة، بالاعتماد على 3 ركائز رئيسة تتمثل في الإلهام لتحفيز الفضول والإبداع وإثراء الحياة، والتجدد لاستعادة النشاط والحيوية، والشغف والحماس لتجربة أفضل فنون الترفيه والمغامرة.