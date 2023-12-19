خالد عبد الرحمن يحيي أولى حفلات «ليالي الوثبة»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، «حفلات ليالي الوثبة»، التي يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وتتنوع الحفلات التي ستنطلق ابتداءً من يوم 23 ديسمبر2023، بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني الحديثة، بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.

يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أولى «حفلات ليالي الوثبة» بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في التاسعة مساءً، ليحظى الجمهور بقضاء أمسية فنية رائعة.

وستقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة لزوار المهرجان الالتقاء بعدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

تقارير أسبوعية

تخصص قناة «ياس» برنامج بعنوان «مهرجان الشيخ زايد» يومياً لتغطية فعاليات المهرجان عند الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى بث مباشر لمهرجان ومزاد الوثبة للتمور، فيما تعرض قناة «بينونة» تقارير أسبوعية ورسالتين من المهرجان، الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مشاركتها في تغطية مهرجان ومزاد الوثبة للتمور.

لغة هندية

تقدم «راديو 1» برنامجاً شهرياً عن المهرجان، والذي يُبث على الهواء مباشرة، في حين تبث إذاعة «KADAK FM» تقارير مباشرة عن المهرجان باللغة الهندية ومسابقات مرتين في الأسبوع، فيما تقدم إذاعة «ستار أف أم» عبر برنامج «ستارز آت فايف» المباشر، تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5 م ولغاية 7م، بالإضافة إلى برنامج مباشر من المهرجان يومي الجمعة والسبت.