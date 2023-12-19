«ملوّثات أبدية» تغرّم «مونسانتو» 857 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)

أمر القضاء الأميركي شركة «مونسانتو» التابعة لمجموعة «باير» الألمانية العملاقة، أمس، بدفع 857 مليون دولار كتعويض لطلاب وأولياء أمور متطوعين في مدرسة تعرضت لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو ما يُسمى بالملوّثات «الأبدية».

وفي رد أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أشارت «مونسانتو» إلى رغبتها في استئناف القرار، كما فعلت في قضايا أخرى تتعلق بالمدرسة نفسها، «مركز سكاي فالي التعليمي» في مونرو بولاية واشنطن.

وكان خمسة تلاميذ سابقين واثنان من أولياء أمور تلاميذ سابقين، رفعوا دعوى قضائية في مقاطعة كينغ، وهي منطقة قضائية تضم سياتل، قائلين، إن تعرّضهم لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في معدات الإنارة في المدرسة سبّب لهم مشكلات صحية.

واتُّخذت بالفعل قرارات عدة بشأن معلمين آخرين وطلاب وأولياء أمور في المدرسة نفسها، مع تعويضات بمئات الملايين من الدولارات، وخلال المحاكمة، ركّزت شركة «مونسانتو» على أن سلطات المدرسة كانت تتلقى بانتظام تنبيهات منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى الحاجة لاستبدال الإضاءة.

وتم تصنيف هذه المادة في عام 2015، على أنها «مادة مسرطنة محتملة» من جانب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.