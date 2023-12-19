شخصيتا «ذا أنوكي» تتحديان التغير المناخي

دبي (الاتحاد)

زوّار حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، على موعد خلال موسم الشتاء هذا العام، مع عروض ترفيهية آسرة ثلاثية الأبعاد لشخصيتي «ذا أنوكي» الشهيرتين حول العالم.

تُعدّ الشخصيتان اللتان ابتكرهما المصمّمان الفرنسيان مويتو باتل وديفيد باسيجان، من الأعمال الفنية الشهيرة التي تستخدم الصوت والإسقاط الضوئي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، حيث تزور هاتان الشخصيتان دبي على هامش فعالية «أضواء دبي»، التي يجري تنظيمها خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يستمرّ لغاية 14 يناير المقبل.

ونجحت هاتان الشخصيتان المطاطيتان الضخمتان، والمنارتان بأضواء ساطعة، في أسر قلوب الكثيرين حول العالم، حيث يمكن رؤيتهما اليوم في كافة أنحاء حي دبي للتصميم ومواقع أخرى بالإمارة، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي، لما تمتاز به هذه الوجهة الإبداعية الرائدة من هندسة معمارية عصرية وأجواء حيوية تأسر الزوّار من الكبار والصغار بحكاياتٍ ملهمة مفعمة بالألوان والأضواء الآسرة.