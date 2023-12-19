«حديقة أم الإمارات» تعيد افتتاح «عروض الحيوانات المؤقتة»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع حديقة الحيوانات بالعين، أعلنت «حديقة أم الإمارات» عن إعادة افتتاح عروض حظيرة الحيوانات المؤقتة، اعتباراً من 22 ديسمبر الجاري، وحتى منتصف شهر يناير 2024، حيث ستتاح للزوار ولمحبي الحيوانات الفرصة لالتقاط الصور مع حيواناتهم المفضلة والتفاعل معها، والتعرف عن قرب على أنواع مختلفة من الحيوانات، من بينها الطيور الجارحة والببغاوات والثعابين وغيرها.

على مدار أيام 22 -23 و29 -30 ديسمبر الجاري، يمكن للزوار التعرف عن قرب على أنواع مختلفة من الطيور الجارحة والزواحف، حيث يقدم المدربون لمحة عن طبيعة وحياة هذه المخلوقات، مع توفير الفرصة لمرتادي الحديقة للاستفسار عن طبيعة هذه الحيوانات وموائلها وتكاثرها وبيئتها الطبيعية.

وتعود هذه التجربة مجدداً، إلى حديقة أم الإمارات، خلال أيام 5-6 و12-13 يناير المقبل، لاستمتاع الزوار بالسلاحف، والنعام الأسترالي، وغيرها، وفرحة الصغار بركوب الجمال أو المهور الصغيرة وإطعام حيواناتهم المفضلة.