تنبيه بشأن أدوية إنقاص الوزن

قد تؤدي الأدوية الجديدة المستخدمة لإنقاص الوزن إلى نتائج مؤقتة، لكن دراسة جديدة حذرت من أن تلك النتائج لا تدوم طويلاً.

جاء ذلك في دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (American Medical Association).

وتقول الدراسة إن الكثير من الوزن، الذي يفقده الأشخاص أثناء استخدام هذه الأدوية، يعود عندما يتوقفون عن تناولها.

قام البحث بفحص مستخدمي الحقن الأسبوعية من مادة tirzepatide، وهو العنصر النشط في دواء Zepbound. أفادت مجلة «Science Alert» أن الولايات المتحدة وافقت على هذا الدواء الشهر الماضي كدواء لإنقاص الوزن.

ووفقاً لكلية طب «ويل كورنيل» في جامعة كورنيل بمدينة نيويورك الأميركية، فإن «Tirzepatide» هو جزء من فئة جديدة من الأدوية تسمى منبهات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (Glucagon-like peptide-1 receptor agonist) التي تم تطويرها لعلاج مرض السكري من النوع 2. وإلى جانب التحكم في نسبة السكر في الدم، أدت هذه الفئة من الأدوية أيضاً إلى فقدان الوزن. لذلك، ابتكرت شركات الأدوية تركيبات محددة منها لمساعدة المرضى على التخلص من الوزن الزائد.في البحث، فقد 670 شخصاً بالغاً 20.9% من وزنهم بعد 36 أسبوعًا. وضع نصفهم على دواء وهمي بعد 88 أسبوعاً فاستعادوا ما يقرب من نصف الوزن الذي فقدوه، وانتهوا بنسبة 9.9% أقل من وزنهم الأولي.

بينما استمر أولئك الذين واصلوا تناول Zepbound في فقدان الوزن وانتهى بهم الأمر بفقدان نسبة 25.3% من وزنهم الأصلي.

كان معظم المشاركين من النساء، بمتوسط ​​عمر 48 عاماً. وكان متوسط ​​وزنهم في بداية الدراسة 236.6 رطلاً. وطُلب من جميع المشاركين تناول 500 سعرة حرارية أقل كل يوم مما كانوا يستهلكونه، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

وفقاً لمؤلفي الدراسة، فإن النتائج «تؤكد الحاجة إلى مواصلة العلاج الدوائي لمنع استعادة الوزن، وضمان الحفاظ على انخفاض الوزن».