رأس الخيمة تستقبل 2024 بعرض مذهل للألعاب النارية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد رأس الخيمة لإبهار العالم مجدداً مع سعيها لتسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة مع إيقاعات موسيقية رائعة وتقنيات غير مسبوقة. وسيستمر هذا العرض المذهل لمدة 8 دقائق على امتداد 4.5 كم من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا ليضفي بذلك أجواء رائعة على احتفالات رأس السنة.ومن المقرر أن يتضمن عرض رأس السنة الجديدة مزيجاً رائعاً من الألعاب النارية العائمة، ولوحات بصرية مدهشة للطائرات من دون طيار باستخدام مصابيح LED ، وألعاباً نارية تتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث. وستضيء الألعاب النارية والطائرات بدون طيار سماء الإمارة في عرض مذهل مستوحى من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال. ويهدف العرض إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين عن فئتي "أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة" و "أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار".

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تخطت إمارة رأس الخيمة حدود الإبداع بنجاحاتها المتواصلة وتجاربها الاستثنائية للزوار والمقيمين على حدٍّ سواء. وفي احتفالية رأس السنة الجديدة، لا نسعى فقط إلى إضاءة سماء الإمارة بالألعاب النارية وجمع الناس لمشاهدتها معاً، بل نهدف كذلك إلى تسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مثلى للاحتفال بالعام الجديد.

ومن المتوقع أن يشاهد العرض أكثر من 50,000 متفرج، وسيترافق مع مهرجانين موسيقيين يتيحان مواقع متميزة للمشاهدة؛ الأول مفتوح لعامة الناس، ويتضمن قسماً مخصصاً لمشاهدة العروض، وأنشطة مخصصة للأطفال، وشاحنات طعام، وعروضاً ترفيهية حية. أما أولئك الذين يتطلعون إلى تجربة مشاهدة فريدة للألعاب النارية، فيمكنهم شراء تذاكر لحضور مهرجان SoundFest عبر موقع "بلاتينوم لِست" مقابل 300 درهم للشخص الواحد. وتوفر هذه الفعالية تجربة موسيقية رفيعة المستوى، حيث تشارك فيها فرق موسيقية متميزة من أنحاء العالم بما في ذلك فرقة U2 من المملكة المتحدة، وفرقة "كود مصر" التي تقدم مزيجاً استثنائياً لموسيقى الروك المصرية، وفرقة "راي - نا المصري" التي تقدم موسيقى الراي المستوحاة من شمال أفريقيا. فضلاً عن أجواء موسيقى البوب - روك العربية المستقلة التي تقدمها فرقة "دبّة نملة". وفي ختام الأمسية، ستعزف الدي الدجي بيا إيقاعات راقصة تشعل بها أجواء الحفل لاستقبال العام الجديد.

ومن الإضافات المميزة الجديدة في احتفالية هذا العام تخصيص مناطق للتخييم والكرافانات، بالإضافة إلى نقطة مشاهدة خاصة بالسيارات لأولئك الذين يرغبون بمشاهدة عروض الألعاب النارية من سياراتهم.

من المتوقع لعرض هذا العام أن يشكل حدثاً مذهلاً يستكمل إرث رأس الخيمة العريق في تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة، ويعكس التزامها بجمع الزوار والمقيمين والمجتمعات معاً. كما يأتي تتويجاً للأداء القياسي الذي حققته رأس الخيمة لناحية أعداد الزوار خلال عام 2023 والانتعاش السياحي الكبير الذي يدعم سعي الإمارة نحو تحقيق هدفها باستقطاب أكثر من 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.