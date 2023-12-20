رحلة بالقارب حول «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يوفر متحف اللوفر - أبوظبي بجزيرة السعديات، تجربة استثنائية على متن قارب كهربائي يكشف جماليات الماء وروعة الإبداع الفني. وخلال الرحلات التي تمتد من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وتستغرق الرحلة الواحدة 30 دقيقة أو 60 دقيقة لشخصين، ينعم الزوار بتأمل المزيج المتناغم بين الهندسة المعمارية الرائعة التي يتميز بها «اللوفر - أبوظبي» ومحيطه المذهل. وتشكل البوابة الرئيسة المطلة على البحر، نقطة انطلاق الزوار للإبحار على متن قارب كهربائي يطوف بهم حول المتحف المتفرد بتصميمه الآسر.