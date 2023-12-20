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رحلة بالقارب حول «اللوفر أبوظبي»

رحلة بالقارب حول «اللوفر أبوظبي»
21 ديسمبر 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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يوفر متحف اللوفر - أبوظبي بجزيرة السعديات، تجربة استثنائية على متن قارب كهربائي يكشف جماليات الماء وروعة الإبداع الفني. وخلال الرحلات التي تمتد من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وتستغرق الرحلة الواحدة 30 دقيقة أو 60 دقيقة لشخصين، ينعم الزوار بتأمل المزيج المتناغم بين الهندسة المعمارية الرائعة التي يتميز بها «اللوفر - أبوظبي» ومحيطه المذهل. وتشكل البوابة الرئيسة المطلة على البحر، نقطة انطلاق الزوار للإبحار على متن قارب كهربائي يطوف بهم حول المتحف المتفرد بتصميمه الآسر.

متحف اللوفر أبوظبي
اللوفر أبوظبي
متحف اللوفر
الإمارات
اللوفر
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