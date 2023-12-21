الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عودة منصة إكس بعد انقطاع حول العالم

شعار 'X' في الجزء العلوي من المقر الرئيسي للمنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر
21 ديسمبر 2023 12:05

عادت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقا).

أخبار ذات صلة
عطل يضرب منصة إكس حول العالم
خلال «COP28».. منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تستضيف قمة القيادات النسائية العربية

وعانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.
ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0500 بتوقيت جرينتش).

المصدر: رويترز
مواقع التواصل الاجتماعي
منصة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
الرياضة
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
اليوم 13:00
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
الرياضة
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
اليوم 12:55
مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات
اليوم 12:55
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©