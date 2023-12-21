الذكاء الاصطناعي ينافس مخرجي السينما

هل بات الذكاء الاصطناعي منافساً لمخرجي السينما ؟وهل بإمكان أي شخص من أي مكان أن يصبح صانع أفلام بغض النظر عن مهاراته؟

أكثر من 500 فيلم قصير من 89 دولة تشارك في مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي تراهن على خيار الابتكار والتكنولوجيا وتفتح المجال أمام منافسة جديدة.

يقول مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي إن الأفلام المشاركة تتميز بجودتها وحرفيتها مما يوضح مدى الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ..و سيكون بإمكان الجمهور التصويت على فيلمهم المفضل من بين المشاركات في القائمة المختصرة في حين ستختار تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها مدينة إكسبو دبي الفيلم المفضل بشكل مستقل، مما يضيف بعدًا مثيرًا للمنافسة.

يسلط المهرجان الضوء على التوجه الكبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن لأي شخص من أي مكان أن يصبح صانع أفلام .

ويقول زعرب إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الأشخاص من التعبير عن إبداعاتهم بمجموعة واسعة من الطرق الجديدة، عبر ورش العمل العملية المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة النتائج مع مجتمعات التكنولوجيا الإبداعية والمستقبلية.

واستضاف خبراء الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام المشهورون العديد من الجلسات وورش العمل وذلك ضمن التزام مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتعزيز الحوار ونشر المعرفة، وسيتم طرح المزيد من هذه الجلسات قريبًا، مما يوفر للمشاركين فهمًا أعمق للتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الإبداع البشري عبر مراحل إنتاج الأفلام.

ويستكشف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع رواية القصص الإبداعية وتطوير قطاع صناعة الأفلام، ويسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتكنولوجيا، مما يجعل من مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للمبدعين .

ومع إغلاق باب التقديم للمسابقة العالمية ستقيّم لجنة تحكيم مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الأفلام القصيرة وستكشف عن أفضل 10 أفلام في القائمة المختصرة في منتصف شهر يناير.سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة اختيار الجمهور وجائزة اختيار الذكاء الاصطناعي في حفل توزيع الجوائز في 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي والاحتفاء بالفائزين لمساهماتهم في عالم صناعة الأفلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال زعرب " إكسبو دبي يعمل على تعزيز رؤية تقوم على الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، حيث تعمل التكنولوجيا على تمكين الأشخاص، وأتمتة الأعمال وتوفير الوقت الثمين الذي يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية وإبداعًا.