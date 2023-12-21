«حياكم في أبوظبي».. لاحتفالات نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج متنوع من الفعاليات والتجارب الثقافية والترفيهية التي تدعو العائلات والأصدقاء لمشاركة أجمل اللحظات على مدار الأسابيع المقبلة خلال الاستمتاع بأمسيات غنائية لكوكبة من النجوم العرب والعالميين بينهم ماريا كاري، وفيفتي سينت، وتامر حسني، بالإضافة إلى مهرجاني أم الإمارات وليوا الدولي.

ترفيه عائلي

يحظى زوار مهرجان أم الإمارات، الذي تتواصل فعالياته حتى 31 ديسمبر 2023 على كورنيش أبوظبي، بفرصة اكتشاف باقة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، بما فيها الجولات الكرنفالية، والتراكيب الفنية، والألعاب والمغامرات، وتجارب التسوق والطهي، والفقرات الفنية، والعروض الترفيهية الحية، فيما يشكل حفل ليلة رأس السنة الذي يحييه تامر حسني ختاماً مثالياً للمهرجان.

يحتضن مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة مزيجاً من منافسات رياضات السيارات والدراجات والمحركات، وأنشطة التحدي والمغامرات، والبطولات التراثية مثل سباقات الهجن والصقور حتى يوم 31 ديسمبر الذي يشهد بطولة صعود تل مرعب بالسيارات.

تنبض منطقة تل مرعب يومياً بفعاليات وأنشطة مختلفة أبرزها المزرعة الذكية، وحديقة حيوان مرعب، وممشى مرعب، وقرية ليوا، وسوق تل مرعب. ويحتفي المهرجان بليلة رأس السنة الجديدة بحفلات حية وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة.

وقبيل بداية العام الجديد، يستضيف دوري التنس العالمي حتى 24 ديسمبر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، مجموعة من أفضل اللاعبين واللاعبات المُصنفين دولياً، مثل هوبرت هوركاتش وتايلور فريتز، إلى جانب كارولين غارسيا وليلى فرنانديز. ويصاحب الدوري حفلات يومية مع النجوم العالميين فيفتي سينت، وإيكون، وني-يو، وفريق «يو بي 40».

2024 في أبوظبي

تُرحب أبوظبي بالعام 2024 بباقة من الحفلات الموسيقية في أنحاء الإمارة، بمشاركة نجوم الغناء العرب والعالميين، وأبرزها حفل تامر حسني في «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي.

ويكتسب جدول فعاليات أبوظبي زخماً إضافياً مع انطلاق الدورة الأولى من «ليالي السعديات»، التي تقدم أمسيات موسيقية على مسرح خارجي مفتوح بجزيرة السعديات على مدار 3 أشهر، تبدأها يوم 6 يناير 2024 النجمة العالمية الحاصلة على 5 جوائز جرامي ماريا كاري بمختارات من أشهر أغنياتها التي تصدرت قوائم المبيعات العالمية. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الفنانين المشاركين في «ليالي السعديات»، وبينهم نجوم عرب خلال الأسابيع المقبلة.

ويوفر الحدث العديد من تجارب فنون الطهي الفاخرة.

تكتمل عطلة العام الجديد في أبوظبي بجولة لاستكشاف وجهاتها الطبيعية، بينها منتزه القرم الوطني، المقصد المثالي لمحبي الطبيعة والرياضات البحرية والمغامرات لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل التجديف بالكاياك أو الانطلاق في جولات خاصة تحت إشراف منظمي رحلات معتمدين.

يشكل المتنزه ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي، حيث يحتضن نحو 75% من إجمالي غابات أشجار القرم في الإمارات، والعديد من الأحياء البحرية والطيور الموسمية وأنواع الحياة الفطرية مثل السلاحف ومالك الحزين وطيور النحام والأسماك التي تعيش جنباً إلى جنب مع الثعالب وأبقار البحر والدلافين.

ينتظر الباحثون عن عطلة هادئة في أحضان الطبيعة تجربة فريدة في منتجعي بيورا إيكو ريتريت في جزيرة الجبيل في العاصمة، ومتنزه جبل حفيت الصحراوي في العين.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأجواء الفنون والإلهام خلال جولات التجديف بقوارب الكاياك في المياه المحيطة بمتحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية المذهلة، للتعرف عن قرب إلى تصميم المتحف الفريد الذي يمزج بين فنون العمارة العربية والتقاليد الإماراتية، والتمتع بمشاهدة الطيور التي تحلق بالقرب منه.