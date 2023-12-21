«قرية ليوا».. تجارب ترفيهية في قلب الصحراء

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل أجواء الاحتفالات الشتوية في «قرية ليوا»، وسط تفاعل لافت من الجمهور، وكشفت القرية عن فعاليّات عطلة نهاية الأسبوع، والتي تتضمّن عروضاً فنية وأمسيات غنائية فريدة من مجموعة من ألمع الفنانين العرب.

ويقام الحفل على المسرح الرئيس لإثراء تجربة الزوار والاحتفاء بالثقافة والفنون والموسيقى العربية الأصيلة.

وتُعتبر «قرية ليوا» وجهة استثنائية للاستمتاع بأجمل الفعاليات الشتوية في قلب الصحراء، مع مجموعة من الأنشطة الفريدة وتجارب الترفيه، والكثير من خيارات الطعام والشراب والتسوّق، وتستمر الفعاليات حتى نهاية ديسمبر الجاري.

الكرنفال

وتوفر «قرية ليوا» مجموعة واسعة من الأنشطة ضمن عدة مناطق مختلفة، حيث تصطحب الزوار في رحلة فريدة للتعرف على عالم اللعبة المفعم بالتشويق والمغامرة، من خلال المشاركة في تحديات مميزة، مثل «ليزر سترايك» والرماية و«فيكتوري سنابفورت». كما تقدم منطقة الكرنفال مجموعة من الألعاب والأنشطة الاستثنائية، بدءاً من كرة السلة وسلة اللوبستر، وصولاً إلى صيد البط وتحطيم الهرم وسواها.



المناطيد

وتتكامل تجربة الضيوف وسط أجواء الصحراء النابضة بالحياة في «قرية ليوا» مع تشكيلة واسعة من المغامرات الحصرية، بما فيها المناطيد والطيران الشراعي والطائرات العمودية، ما يضمن تجارب تلبي مختلف أذواق الزوار، وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.



السوق

وتقدّم منطقة السوق مجموعة من تجارب تناول الطعام الشهية، وتجمع منطقة الواحة بين أصالة الماضي وجمال الحاضر إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات الاستثنائية المنتشرة في أنحاء المنطقة. وتستضيف منطقة الواحة مجموعة من علامات البيع بالتجزئة وخلطات العطور.

تشويق وترفيه

وتُقام الدورة الثانية من مهرجان «قرية ليوا» يومياً خلال شهر ديسمبر، وتَعِد زوارها بتجربة مليئة بالتشويق والترفيه. ويمتد المهرجان المميز على مدار 24 يوماً، ويمثل ملاذاً استثنائياً بعيداً عن صخب المدينة.

ومع اقتراب نهاية شهر ديسمبر، ستعلن قرية ليوا قريباً عن عروض غنائية إضافية بمناسبة ليلة رأس السنة.



إيقاعات وأهازيج

يرحب المسرح الرئيس في 23 ديسمبر بالمطرب والملحن الكبير عبادي الجوهر، الشهير بأنغامه الخليجية الأصيلة التي تحاكي الأجواء العربية في ليوا.

ويشهد المسرح حضور الفنانة أريام، والفنان عايض الشهير بأغنياته التي حظيت بالعديد من المشاهدات، مضيفاً لمسته الخاصة للفنّ الحديث، ما يعكس التنوّع الواسع الذي تتميّز به «قرية ليوا».

وسيكون بانتظار الجمهور أمسيات عابقة بأجمل الإيقاعات والأهازيج وسط أجواء الصحراء الشتوية.