«شبكة أبوظبي للإعلام» تواكب مهرجان «ليوا الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شبكة أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواكبتها فعاليات مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب 2024، والذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 8 حتى 31 ديسمبر 2023 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وذلك من خلال توفير تغطية شاملة ومتميزة على مختلف منصاتها الإعلامية وقنواتها الرقمية.



التعايش والتلاحم

تنسجم التغطية الخاصة للشبكة مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير محتوى إعلامي يجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، ويعكس قيم الهوية الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ قيم التعايش والتلاحم المجتمعي والتفاعل والتواصل مع الجمهور. كما خصّصت الشبكة مجموعة من الجوائز القيمة والتي تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، إضافة إلى سحب على سيارة GAC MOTORS GS8 لرواد المهرجان.



«مركز الاتحاد للأخبار»

يوفر «مركز الاتحاد للأخبار» تقارير وفقرات متنوعة عن المهرجان في النشرات الإخبارية المختلفة، وتقارير رياضية وأخرى عن المخيمات والأماكن وأخرى من مناطيد هوائية للأنشطة المختلفة للمهرجان، وكذلك تقارير مكتوبة في جريدة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية. وتشارك مجلة زهرة الخليج بنشر أخبار عن المهرجان وفيديوهات ترويجية عن الفعالية والزوار، بينما توفر مجلة ماجد سينما خارجية وألعاباً وأنشطة مخصصة للأطفال.



قناة الإمارات

تعرض قناة الإمارات الفيلم الوثائقي والواقعي «تل مرعب» الذي يسرد تاريخ المهرجان عبر 5 حلقات، وبرنامج «صباح الإمارات» الذي يتضمن إجراء لقاءات خاصة من موقع الحدث، واستديو مباشر من المهرجان يعرض حلقتين نهاية كل أسبوع، إضافة إلى برنامج «سوالف يدوه» الذي يضم فقرات زيارة ميدانية إلى المهرجان، وحلقة خاصة عن تاريخ منطقة ليوا في برنامج «قصة مكان»، إلى جانب برنامج «آخر الأسبوع» - ممشى ليوا، الذي يتضمن فقرات تفاعلية لأنشطة الفعالية وبرنامج «بودكاست» الذي يجري مقابلات تفاعلية مع الجمهور.



قناة بينونة

خصّصت قناة بينونة، 3 فقرات متنوعة عن فعاليات المهرجان المختلفة، في حين تعرض «قناة أبوظبي الرياضية»، حلقة خاصة عن المهرجان في برنامج Race Break، وتغطي أنشطة حلبة الاستعراض الحر و«بقي تورك» و«تحدي ليوا» و«بطولة الاستعراض الرملي» وسباق الدراجات Drag Race وبطولة «ليوا درفت» وحلبة «الاستعراض الحر» و«حلبة ليوا UTV» وبطولة «تل مرعب للسيارات» و«مونستر جام».



قناة ياس

تعرض قناة ياس 3 حلقات خاصة عن المهرجان في برنامج «الحضيرة هدد الحمام»، وحلقة خاصة عن المهرجان في برامج «المركاض» و«حفوز»، إضافة إلى رسالة يومية من مقر المهرجان، وتغطية مباشرة عبر «استديو تل مرعب» و«سباقات تل مرعب»، بالإضافة إلى برنامج خاص عن المهرجان يعرض يومي الجمعة والسبت.



إذاعة خاصة

تشارك إذاعة إمارات أف أم بتغطية حصرية وشاملة لكل فعاليات ولحظات المهرجان على مدار فترة إقامته، وذلك من خلال تردد خاص للمهرجان على الموجة 87.7، لبث حي ومستمر، ما يتيح للمستمعين الاستمتاع بتفاصيل المهرجان وأخباره وأجوائه المميزة.

كما ستبث الإذاعة برنامجين مباشرين يتخللهما إجراء لقاءات حصرية مع الزوار ومقابلات مع المنظمين والمشاركين عبر منصة متنقلة تتواجد طوال أيام المهرجان لتقديم الأخبار للمستمعين عبر الإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى التغطية الشاملة والمحتوى الترفيهي الحصري، ستُقدم الإذاعة جوائز يومية للمستمعين والمشاركين، وسيتم توفير جائزة كبرى تضفي المزيد من التشويق على فعاليات في نهاية المهرجان.