«Wonka».. أسطورة الشوكولاتة

أبوظبي (الاتحاد)

المخرج بول كينج الذي صنع جزأين من أفضل الأفلام العائلية لـ Paddington، يقدم فيلمه العائلي الجديد Wonka، المشتق من العمل السينمائي الذي صدر عام 2005 بعنوانWilly Wonka & the Chocolate Factory، «تشارلي ومصنع الشوكولاتة»، إخراج تيم برتون. وهو إعادة إنتاج لذكرى سينمائية سابقة في عام 1971 بالاسم نفسه، ولعب بطولته كل من جين وايلدر وبيتر استروم.

يُعتبر الفيلم محاولة جديدة من كينج لتحويل رواية كلاسيكية محبوبة، إلى فيلم يمزج بين المغامرات والخيال والكوميديا والموسيقى، لكنه رسم مساره الخاص من حيث الصيغة الدرامية والاستعراضات والأغاني الجديدة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من تيموثي شالاميت، هيو جرانت، أوليفيا كولمن، سالي هوكينز، مات لوكاس وكيجان مايكل كاي، وهو من تأليف سيمون فارنابي.



اتحاد الشوكولاتة

يأتي الفيلم بمثابة مقدمة لرواية «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» التي صدرت عام 1964، تأليف رولد دال، وترتكز أحداث Wonka، على حياة «ويلي ونكا» الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت قبل أن يكبر ويصبح أسطورة صناعة الشوكولاتة، وتستعرض قصة ويلي الذي يعاني الفقر الشديد، وحتى الوصول إلى هدفه وتمكنه من بيع الشوكولاتة على نطاق واسع، حيث يصنع شوكولاتة مبتكرة وساحرة من حقيبة مسحورة، وهي عبارة عن جهاز صغير محمول لصنع الشوكولاتة.

يحمل الفيلم رسالة هادفة، حول أهمية الوصول إلى الحلم وتحقيق الأهداف مهما كانت الصعاب، حيث سافر «ونكا» حول العالم لمدة 7 سنوات، من أجل إتقان حرفته في صناعة الشوكولاتة والحلويات المتنوعة، وتحقيق حلمه بتأسيس مصنع خاص للحلويات، بالرغم من العقبات التي واجهها من قبل الأشرار المنافسين لويلي في مجال صناعة الشوكولاتة، والذي يطلق عليهم «اتحاد الشوكولاتة».



احترافية

يقدم تيموثي أداءً جاداً في تجسيده شخصية «ونكا» التي تم تجسيدها سابقاً من قبل وايلدر، ونجح بأسلوبه الذكي وتمثيله الصادق في إضفاء لمسة خاصة ومبهجة على الدور، وتجسيده لعالم ويلي الغريب ببراعة، وتفاؤله الدائم بفكرة امتلاك متجر للشوكولاتة، وأمله أيضاً بأن يعزز ذلك علاقته مع والدته التي تلعب دورها سالي هوكينز، مع احترافيته في تقديم الاستعراضات الموسيقية على أنغام الأغاني الساحرة التي صممت بشكل جيد لفيلم له هوية خاصة.



رحلة سينمائية

نفذ المخرج بول كينج رحلة سينمائية رائعة مدتها 117 دقيقة، جمع فيها بين الإنتاج الضخم وتصاميم الأزياء المبهرة، مع دمج اللغة البصرية الإبداعية التي يتطلبها عالم «دال» الخيالي.