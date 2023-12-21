المهرجانات.. وجهة مثمِرة للتطوع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

انخراط اليافعين في المجتمع، وتأسيسهم لبعض المشاريع الصغيرة والتطوع والمشاركة في المعارض والمهرجانات بات أمراً لافتاً، حيث يشهد المجتمع حراكاً مثمراً من هذه الفئة التي خرجت من دائرتها الصغيرة، وأصبحت تبحث عن منفذ لها في ميدان العمل، ما ينعكس بشكل إيجابي، ويرفد المجتمع بطاقات شابة واعدة.



شعور بالرضا

شيخة سالم (15 عاماً)، ساعدت والدتها خلال مشاركتها بمشروعها التراثي في «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع»، وأكدت أن العمل يزرع لديها الثقة بالنفس عندما تكون مشاركتها ضمن حدث عالمي يكسبها خبرة في التعامل مع مختلف الجنسيات والفئات.

وترى أن مثل هذه المشاركات تمنحها شعوراً بالرضا كونها تسهم في الترويج للتراث بطريقة جميلة. وتقول: العمل خلال عطلتي المدرسية جعلني اجتماعية أكثر في تعاملي مع الآخرين والتحدث معهم.

وتشجع شيخة الشباب على الاشتراك في الأعمال التطوعية، ومساعدة أهلهم في إدارة مشاريعهم، أو إقامة مشاريع صغيرة تشغل وقتهم بطريقة إيجابية، وتعزز العلاقات الاجتماعية وتكسبهم مهارات كثيرة.

عشق التصوير

عمر أبو ندا (11 عاماً)، أصغر مصور محترف في «مهرجان الشيخ زايد»، يحمل كاميرته الفوتوغرافية ويجوب بها في جناح «الحياة البرية»، مستثمراً هذا الحدث العالمي ليختار زوايا صوره باحترافية عالية بالرغم من صغر سنه. ويقول: وجدت فرصة مثالية في المهرجان لممارسة هواية التصوير التي أعشقها، وأتمنى أن أصبح مصوراً محترفاً في المستقبل، موضحاً أن دعم الوالدين والبيئة التي تحوط به من الأمور التي حققت فارقاً في حياته.

ويتابع: والدتي دعمتني لتحقيق هذا الحلم، وأحرص دوماً على ضبط العدسة مع كل مشهد، لتخرج الصورة بشكل رائع وجميل، كما أحظى بتشجيع كل من حولي بكلمات طيبة، وأشعر بسعادة غامرة عند مشاهدتي للصور التي ألتقطها، الأمر الذي يزيد من ثقتي بنفسي.



رخصة تاجر

نورة المنصوري، بالرغم من صغر سنها، أسست مشروعاً للعطور والدخون، وطورت من نفسها عبر دورات تدريبية عدة، وباتت تشارك في الملتقيات والمعارض. تقول: أحب العطور والدخون، فقد عشت في بيئة تعشق التطيب، وبعدما حصلت على دعم الأهل والأصدقاء، بدأت بمشروع الدخون الإماراتي، حيث استخرجت رخصة تاجر من بوابة أبوظبي الإلكترونية، وقبلها حصلت على رخصة «التاجر الصغير». وأحرص على المشاركة في المهرجانات للترويج لما أصنعه من عطور، ما جعلني أطوّر من نفسي وأدرس احتياجات السوق، وأجيد صناعة دخون وعطور الجسم والشعر، وأمزج بين العطور العربية والفرنسية، لألبي مختلف الأذواق، وأتلقى ملاحظات الزبائن بصدر رحب.

ثقة في النفس

ميرة مروان (14 عاماً)، إلى جانب دراستها، تشارك في مشروع مميز ضمن «الأسر المنتجة»، بدعم «الاتحاد النسائي العام»، وهي أصغر مشاركة صممت ديكور محلها بنفسها. وهذه المشاركة التي جاءت بدعم من الأهل، عزّزت ثقتها بنفسها وأكسبتها مهارات متعددة من ناحية التواصل مع مختلف الجنسيات، وتوفير البضائع التي تناسب الجميع.

وتعرض ميرة مجموعة من الحلويات المحلية والعالمية، مؤكدة أن نظرتها للمشاريع ومتطلبات السوق أصبحت مختلفة؛ لذا باتت تبحث عن أجمل الأماكن حول العالم التي توفر حلويات مميزة، كما تعرفت على موردين يوفرون سلعاً بجودة عالية، ما أكسبها مهارات في التسويق والتسوق.



بناء الشخصية

من جانبه، أكد د. علي اليماحي، مستشار ومدرب الموارد البشرية وتطوير الذات وريادة الأعمال، أن دخول الطفل أو اليافع مبكراً في مجال ريادة الأعمال، والمشاركة في المهرجانات والمعارض، التي أصبح لها الدور الكبير في استقطاب الأطفال واليافعين كمتطوعين ورواد أعمال، ضمن «التاجر الصغير»، يسهم في كسر صفة الخجل لديهم، واكتساب مهارات البيع والشراء والتفاوض، ناهيك عن الانخراط في المجتمع واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، ما يجعلهم يكتشفون طبيعة السوق، ويمتلكون مهارات التواصل وتسويق المنتج وصناعة العلامة التجارية والإلمام بقوانين إصدار رخصة تاجر. وهذا كله يوفر الوقت والجهد في اختيار التخصص الجامعي المناسب الذي يدعم شغفهم، ليكونوا رواد أعمال في المستقبل، مع الاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية.

دعم وتمكين

وتقول عائشة سالم غليطة، نائب مدير الصناعات التراثية والحرفية في الاتحاد النسائي العام، ومسؤولة «الأسر المنتجة»: انطلاقاً من رغبة الاتحاد النسائي العام في دعم وتمكين هذه الفئة، يوفر الفرصة لمجموعة كبيرة من الحرفيات والصانعات ورائدات الأعمال من مختلف الفئات العمرية، للترويج لمنتجاتهن ضمن مختلف المعارض التي تشهد إقبالاً وتفاعلاً كبيرين، كما ندعم الأطفال ونساعدهم على استخراج «رخصة التاجر الصغير»، ونوفر لهم الدورات والورش التكوينية، ما يجعلهم يكتسبون إمكانات كبيرة ويخوضون تجارب تجعلهم رواد أعمال ناجحين في المستقبل.



تحمّل المسؤولية

ترى عائشة سالم غليطة، أن الانخراط في المجتمع عبر التطوع، وإقامة المشاريع الصغيرة، ومشاركة الأهل في إدارة مشاريعهم، عناصر تزيد من كفاءة الأطفال، وتعلمهم تحمّل المسؤولية مبكراً، وتجعلهم على قائمة المبدعين والمبتكرين مستقبلاً، حيث يكتسبون خبرات متنوعة وينفتحون على المجتمع ويتعاملون مع مختلف الشخصيات، ما يجعلهم قادرين على إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي قد تعترضهم، مستفيدين من تطوير أنفسهم، سواء كرواد أعمال صغار، أو من «الأسر المنتجة»، أو ضمن «التاجر الصغير».

كنوز التراث

اختار الطفل راشد المنصوري استثمار وقت فراغه بالمشاركة، إلى جانب جدته، في «مهرجان الشيخ زايد»، حيث تعرّف على كنوز التراث والصناعات المرتبطة بالنخلة والتمور، من ناحية غسل التمر وتنقيته، وأهم الحرف المرتبطة بالنخلة، مثل صناعة السرود والمهفة، وسواها من الصناعات، لافتاً إلى أنه خلال جولاته بالمهرجان، تعلّم من الحرفيين الذين يجتهدون في صون التراث ونقله للأجيال من أجل استدامة الموروث.