«السمالية الربيعي 2023» يعزّز «السنع» والموروث

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت، أمس، فعاليات الأسبوع الثالث من ملتقى «السمالية الربيعي 2023» الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي، في جزيرة السمالية وفي المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي. وتتواصل الفعاليات حتى 29 ديسمبر الجاري، بهدف تعريف الطلاب بمفاهيم «السنع» الإماراتية وتعزيزها في نفوسهم.

وتواصلت أنشطة الواجهة البحرية التي تضم جلسات تراثية لتعريف الطلاب المشاركين بجوانب من التراث البحري للدولة، فيما تواصلت أنشطة الهجن والفروسية لتعليمهم مهارات ركوب الخيل والإبل.

وأقيمت للطلاب ورشة بعنوان «الرياضات التراثية»، للتعرف على أنواع الرياضات التراثية في الإمارات مثل الصيد بالصقور والألعاب الشعبية، وورشة عن شجرة الغاف وأهميتها في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

ونظمت المراكز النسائية عدة ورش عن الحرف التقليدية، مثل سف الخوص والتلي والغزل والسدو والخياطة وصناعة البراقع وتحضير القهوة العربية والأكلات الشعبية، كما تم تنظيم زيارة للطالبات إلى مركز القطارة للفنون في مدينة العين. واستقبلت القرية التراثية على كاسر الأمواج بأبوظبي عدداً من الطلاب المشاركين في الملتقى، الذين تعرفوا على مرافقها وما تحتويه من تراث إماراتي أصيل، وتابعوا العروض الحية للحرف التقليدية، مثل صناعة الفخار والسيوف والخناجر.