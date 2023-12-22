«مهرجان أم الإمارات».. تسوّق وترفيه وتجارب طهي فريدة

أبوظبي (الاتحاد)

هل أنتم مستعدون ليوم مليء بالضحك والأطعمة الشهية والترفيه الذي لا نهاية له؟ إذاً، ادخلوا عالم «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، حيث كل ثانية هي احتفال عائلي، ليَعِد المهرجان زواره بمجموعة من الأنشطة والعروض الحية والتجارب الغامرة وتجارب الطهي الفريدة والمنشآت المذهلة التي لم يسبق لها مثيل.

تستمر النسخة الأكبر على الإطلاق للمهرجان حتى 31 ديسمبر الجاري، لتسلط الضوء على مكانة الإمارة بوصفها الوجهة التي لا غنى عن زيارتها لجميع الباحثين عن الإلهام والاستمتاع في أشهر الشتاء.



مغامرة وتشويق

المهرجان يوفر تجربة مليئة بالإثارة والمغامرة في كل لحظة داخل منطقة التشويق، ليجد عشاق التجارب الجريئة المفعمة بالحماس ألعاب إكستريم، وبالنسبة للزوار الذين يحلمون بالانطلاق في رحلة إلى الفضاء دون أن تفارق أقدامهم الأرض، عليهم زيارة بروتوكول أوميغا، لعبة الخيال العلمي بتقنية الواقع الافتراضي، حيث يمكنهم محاربة قوات المخلوقات الفضائية، حيث جرى تطوير هذه اللعبة في كندا، ورغم أنه لم يتم إطلاقها بعد إلا أنها متاحة للعب لأول مرة على الإطلاق في «مهرجان أم الإمارات».

ألعاب الأركيد

وتتيح منطقة التزلج سكيت أم الإمارات من (RollDXB) لحظات مليئة بالإثارة والمتعة لعشاق التجارب المفعمة بالحيوية والطاقة، حيث تضم الحركات البهلوانية المثيرة، ليحظى كل الأفراد بالمتعة ويستعرضون مهاراتهم على اختلاف مستوياتها، إضافة زيارة الأركيد مع الأصدقاء، التي تُعد الملعب المثالي لعشاق الألعاب القديمة ومُحبي ألعاب الأركيد الحديثة، ليجد الزوار كل ما يحلمون به من ألعاب الأركيد التي تثير الحنين إلى الماضي، فضلاً عن صالات البولينغ الكاملة للاستمتاع بلعب مباريات ودية بصحبة الأهل والأصدقاء.



أشهى الأطباق

ولا تفوتوا الفرصة للاستمتاع بألذ وأشهى الأطباق التي تحلمون بها، وذلك بتناول وجبة خفيفة سريعة أو مأدبة ممتعة في أي وقت، وأي مكان في المهرجان، حيث يجد الزوار مجموعة مختارة من بائعي الطعام من حول العالم في جميع أنحاء منطقة التشويق، ومنها شطائر البرغر الغنية بالعصارة من مطعم «ماذر فليبر» من المملكة المتحدة، والبيتزا المُحضَّرة بالطريقة الأصلية من مطعم «باد بويز بيتزا سوسايتي»، وإذا كنتم ترغبون في تناول أحد أصناف الحلويات، فتوجهوا إلى «كروس تاون»، متجر المخبوزات الإنجليزي الحاصل على جوائز والشهير بتقديم أفخر أنواع الدونتس المُحضَّرة على الطريقة المنزلية، بالإضافة إلى مطعم «سي أو كيو فايترز» الذي يأتي من قلب لندن إلى المهرجان لأول مرة، لتقديم الدجاج المقلي المحضر بطريقة تجمع بين عالم الشرق وعالم الغرب.

فمنطقة التسوق والتذوق هي المكان الذي يضم جميع الأطباق اللذيذة التي تنتظركم لتذوقها، من مأكولات الشارع، إلى أفكار الطبخ المبتكرة، والأطباق المحلية الأصيلة التي تجسد جوهر المنطقة. أما بخصوص أصناف التحلية، فلن تجدوا أفضل من تشكيلة النكهات الفريدة لـ«ميلك ترين»، أول متجر يقدم كوز آيس كريم بغزل البنات في المملكة المتحدة.



إطلالة مثالية

وننصح الزوار بالتوجه إلى «سي أو كيو فايترز» على السطح للإطلالة المثالية على المهرجان والشاطئ ومسرح العائلة، حيث لا تنقطع فعّاليات الترفيه من المواهب المحليّة التي تقدم فقرات مبهجة للعائلات.

وإذا أردتم الاسترخاء والاستماع بتناول الفشار والوجبات الخفيفة مع الأطفال، يمكنكم الجلوس ومشاهدة عروض الأفلام في الحديقة في الساعة العاشرة مساءً، والاختيار من بين العديد من الأفلام المُسلية التي تشمل «ذا لاين كينغ، وسكاي فول، وفايندينغ نيمو، وجارديانز أوف ذا جالاكسي، وذا ليتل ميرميد»، والتي تُعرض يومياً خلال فترة المهرجان.

خدع بصرية

ولأول مرة على الإطلاق في «مهرجان أم الإمارات» تأتيكم تجربة «بالمقلوب» مباشرةً من هولندا، لتقدم لكم حوضاً مُدهشاً مليئاً بالكرات، وغرفاً مبنية بالمقلوب، وخدعاً بصرية عديدة، تمنح الزوار أيضاً الكثير من الفرص لالتقاط صور رائعة تصنع ذكريات لا تُنسى على إنستغرام.

ولأول مرة على الإطلاق، يستمتع الأطفال بالغوص في عوالم باربي وسونيك من سيجا الملونة التي يجدها الأطفال في أرض سبيس تون، حيث تلتقي العلامتان التجاريتان لتشكلاً منبعاً خصباً للخيال والتجارب الساحرة التي يستمتع بها البنات والأولاد على حد سواء، كما تضم هذه المنطقة أيضاً ملعب كرة سلة حيث يمكن للزائرين خوض متعة اللعب معاً بوُدٍّ وصداقة أثناء الاستمتاع بهذه الرياضة المحبوبة.



تسوق وطرب

أما الكبار، فسيجدون متعة شافية للنفس في مساحة «بو-تيك» في منطقة التسوق والتذوق التي تناسبهم أكثر، وتشمل أكثر من 40 علامة تجارية محلية وإقليمية، كما تستعرض إبداع المصممين الصاعدين ومهاراتهم الحِرَفية ومواهبهم، ويضم هذا الموقع تشكيلة مُنتقاة بعناية، بدءاً من أرقى التصميمات الأنيقة وصولاً إلى الأكسسوارات العصرية الرائجة، ليقدم للزوار تجارب تسوق ساحرة تعكس روح المهرجان وأناقته الأخَّاذة.

ويحظى الزوار بمتعة ليالي المهرجان الساحرة مع الحفلات الموسيقية الحية وقت الغروب في منطقة الترفيه، فهي الوجهة المثالية لقضاء لحظات لا تنسى تحت السماء المزدانة بالنجوم المتلألئة في ليلة رأس السنة، حيث تشدو المغنية السورية رشا رزق بصحبة أعذب الألحان في 23 ديسمبر الجاري، والتي عُرفت بصوتها الرائع في أغاني شارات أفلام الكرتون العربية المحببة، لتعيد للجماهير ذكريات طفولتهم وتأخذهم في رحلة عبر الزمن الجميل.

«كايروكي» و«الفرعي»

كما يستمتع الزوار بعروض أداء على إيقاع الموسيقى الصاخبة والممتعة يوم 30 ديسمبر الجاري، حيث تقف فرقة «كايروكي» على مسرح المهرجان، لتقدم أداءً ساحراً يمس قلوب كل عشاق الموسيقى، وقد انطلقت الفرقة باسم مبتكر يجمع بين اسم القاهرة بالإنجليزية «كايرو» مع فن «كاريوكي»، لتجسد بأغانيها الساحرة روح القاهرة وقلبها النابض بالحياة، كما سيقف أيضاً على المسرح في نفس اليوم الفنان المتعدد المواهب «الفرعي»، ليقدم أداءً باهراً لعشاق الموسيقى العربية والهيب-هوب، بالإضافة إلى ذلك، قدم الفرعي أيضاً مشروع «الفرعي فلوكس»، ليكون ساحة جديدة للربط بين الأنماط والأفكار المتجددة مدفوعاً بشغف نحو اكتشاف آفاق صوتية جديدة، وتقديم إبداعات وتنويعات مختلفة.



حفل تامر وسيف

مع بدء العد التنازلي لسنة 2024، يمكن للزوار التواجد بمهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي لقضاء أمسية لا تنسى في توديع السنة الحالية واستقبال السنة الجديدة، والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية الباهرة التي ستملأ سماء المدينة بالألوان الزاهية بصحبة العائلة والأصدقاء في 31 ديسمبر الجاري، لإضفاء لمسة الموسيقى الساحرة على الأجواء الاحتفالية، كما يقف تامر حسني -واحد من أشهر الفنانين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- على مسرح المهرجان في 31 ديسمبر ليقدم لعشاق الموسيقى ليلة لا تُنسى، بمشاركة المطرب والملحن العراقي سيف نبيل، الذي يشتهر بأسلوبه المحرك للوجدان ليشعل أجواء الحفل في ليلة رأس السنة الجديدة.



الوحش «مونستر»

بالنسبة للزوار الراغبين في بدء فترة ما بعد الظهيرة بإشعال طاقتهم خلال تجربة حماسية رائعة، ليس عليهم سوى التوجه إلى تجربة ألعاب الوحش «مونستر» المطاطية، التي تعد أضخم مضمار عقبات مطاطي في العالم، وتصل هذه الألعاب لأول مرة إلى «مهرجان أم الإمارات»، وتتضمن 42 عقبة منفوخة بالهواء تمتد على مسافة 300 متر، ضمن تجربة قفز رائعة لكل أفراد العائلة.