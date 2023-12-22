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ماجد المصري.. «زوجة واحدة لا تكفي»

ماجد المصري
23 ديسمبر 2023 01:07

محمد قناوي (القاهرة) 

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يخوض ماجد المصري، أول تجربة له في الدراما الخليجية، من خلال مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، المقرر عرضه رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، بطولة الكويتية هدي حسين، وكوكبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم سحر حسين، حمد أشكناني، نور الغندور، ليلى عبدالله، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، وخالد الشاعر.
قال المصري، إنه يشارك أيضاً في مسلسل مصري رمضاني آخر بعنوان «محارب» مع حسن الرداد، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول العديد من القضايا الاجتماعية، ويجسد خلاله دور محام يتعرض للعديد من المواقف، فيما يلعب الرداد شخصية سائق ميكروباص صعيدي هارب من الثأر، ويواجه العديد من الأزمات، ويشارك في بطولة العمل كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.
وأشار ماجد إلى أنه اقترب من الانتهاء من تصوير مسلسل لصالح إحدى المنصات الرقمية بعنوان «الذنب»، ووصف شخصيته فيه بالصعبة والمعقدة، ويشارك في بطولته هاني سلامة ودرّة وميرهان حسين، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداثه حول قصة حب تصل إلى طريق محفوف بالمخاطر.
كما ينتظر المصري عرض مسلسل «مفترق طرق» المأخوذ عن المسلسل العالمي «ذا جود وايف»، ويقدم فيه شخصية مسؤول صاحب مركز مرموق، يقع في العديد من المشاكل نتيجة تصرف خطأ، ينعكس على أسرته.
وعن مشاركته في مسلسل «حدث بالفعل» من خلال حكاية بعنوان «ريش أبيض» الذي بدأ عرضه على إحدى المنصات، قال إنه مأخوذ عن قصص حقيقية لأشخاص يعانون مشاكل نفسية، ويقدم من خلاله شخصية طبيب نفسي.
ويشارك ماجد المصري ضيف شرف في فيلم «أبو نسب» بطولة محمد عادل إمام، معرباً عن سعادته بتلك التجربة، والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
بذكر أن المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «ضرب نار»، مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

ماجد المصري
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