رسائل  موجهة إلى «سانتا كلوز» تعود لأكثر من قرن!

ستوكهولم (أ ف ب)

يتلقى البريد السويدي آلاف الرسائل الموجهة إلى سانتا كلوز، ذي اللحية البيضاء كل عام ويرد عليها، لكنه يحتفظ في الأرشيف منذ أكثر من قرن بتلك التي تخرج عن المعتاد، فهناك حوالي 16 ألف رسالة موجهة إلى سانتا كلوز كل عام.

تم اختيار عدد قليل منها وضمها إلى أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة من نحو عشرة آلاف رسالة موجهة من العالم أجمع، يعود أقدمها إلى عام 1890.

وتقول كريستينا أولوفسدوتر، رئيسة قسم الطوابع بمتحف البريد في ستوكهولم: «هذه الرسائل تصل من الولايات المتحدة وآسيا، وبعضها من تايوان، وهي تتناول أمنيات الأطفال، الألعاب، الحيوانات الأليفة، والكتب». وتتضمن بعض الأسئلة أسلوباً طفولياً، فقد سألت طفلة سانتا كلوز في الستينيات «ما هو مشروبك المفضل لكي نعرف ماذا نحضّر لك؟».

وأحياناً، يقوم المتحف بإرسال الرد عليها، لإضفاء البهجة على الأطفال.