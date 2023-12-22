الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الأندلس: تاريخ وحضارة» تختتم «ليلة الفلامنكو»

«الأندلس: تاريخ وحضارة» تختتم «ليلة الفلامنكو»
23 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نجوم العالم في ضيافة «سوبر الإمارات»
30 لاعباً ولاعبة في معسكر «أبوظبي للمبارزة»

اختتمت مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» الحفل الفني «ليلة الفلامنكو» الذي أُقيم على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، حيث شهد إقبالاً كبيراً من المهتمين بالفنون والثقافات المتنوّعة ومحبي هذا الفن العريق.
استهدف الحفل، الذي قدّمته آنا موراليس، الاحتفاء بالتراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، حيث تُعتبر آنا، الحائزة العديد من الجوائز العالمية، إحدى أشهر وألمع نجوم هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين في العالم، وقد جسّد الحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة. وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»: «شهدنا اليوم أُمسيةً غنائية وأدائية مرموقة لفنٍ أندلسي يجمع أبرز الثقافات والحضارات، وندرك أهمية التراث الأندلسي بصفته نموذجاً ملهماً للتعايش والحوار وترسيخ أُسس السلام بين مختلف الثقافات والشعوب، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز للفنون والتبادل الثقافي في المنطقة».

الأندلس
مسرح قصر الإمارات
الفلامنكو
موسيقى الفلامنكو
قصر الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار شرطة دبي
علوم الدار
السيطرة على حريق في المدينة العالمية بدبي
اليوم 19:56
المحيط الهندي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ 185 لاجئاً في المحيط الهندي
24 ديسمبر 2023
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في غزة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في غزة
24 ديسمبر 2023
الرئيس السنغالي يصل إلى سيراليون
الأخبار العالمية
وفد «إيكواس» في سيراليون تحضيراً لبعثة تحقيق الاستقرار
24 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©