«الأندلس: تاريخ وحضارة» تختتم «ليلة الفلامنكو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» الحفل الفني «ليلة الفلامنكو» الذي أُقيم على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، حيث شهد إقبالاً كبيراً من المهتمين بالفنون والثقافات المتنوّعة ومحبي هذا الفن العريق.

استهدف الحفل، الذي قدّمته آنا موراليس، الاحتفاء بالتراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، حيث تُعتبر آنا، الحائزة العديد من الجوائز العالمية، إحدى أشهر وألمع نجوم هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين في العالم، وقد جسّد الحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة. وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»: «شهدنا اليوم أُمسيةً غنائية وأدائية مرموقة لفنٍ أندلسي يجمع أبرز الثقافات والحضارات، وندرك أهمية التراث الأندلسي بصفته نموذجاً ملهماً للتعايش والحوار وترسيخ أُسس السلام بين مختلف الثقافات والشعوب، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز للفنون والتبادل الثقافي في المنطقة».