سائق قطار يستأنف رحلته دون ملاحظة انفصال العربات

فشل سائق قطار ألماني في ملاحظة أن العديد من عربات قطار إقليمي كان يقوده من برلين إلى بولندا انفصلت عن القطار في محطة صغيرة خارج العاصمة الألمانية وواصل رحلته تاركا خلفه نحو 80 راكبا.

وانفصل الجزء الخلفي من القطار في محطة "التي روزنتال" شرق برلين يوم الخميس بدون ملاحظة السائق، حسبما أكدت شركة تشغيل القطار يوم الجمعة.

وأوضح متحدث باسم شركة "ان اي بي" أنه "عند القيادة من إحدى المحطات، انفصلت أداة للربط بين العربات". ولم يلاحظ سائق القطار انفصال العربات إلا في المحطة التالية.

وقام سائق القطار بالعودة بالركاب الذين كان يترواح عددهم بين 20 و25 راكبا إلى المحطة السابقة لاستعادة الجزء الخلفي من القطار. وكان الركاب الـ80 الذين ظلوا في المحطة الأولى قد اضطروا للانتظار لمدة تصل إلى نحو ساعة ونصف الساعة. وأضاف المتحدث باسم الشركة "لم يحدث هذا من قبل على الإطلاق". وتسببت هذه الواقعة في تأخيرات في الشبكة، حيث تم إغلاق الطريق مؤقتا لحين عودة انضمام عربات القطار وعودته لاستئناف رحلته.