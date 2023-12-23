رحّالة يطوف بالقارة الأفريقية على دراجة هوائية

نجح رحالة تونسي في قطع رحلة تمتد على مسافة تقارب 10 آلاف كيلومتر في أفريقيا ليصل إلى أقصى نقطة في جنوب القارة على متن دراجة هوائية.

وبدأ الرحّالة خالد الشعيبي (27 عاماً) رحلته على دراجته انطلاقا من مدينة «المحرس» بولاية صفاقس في تونس في ديسمبر 2022، وفق ما نقل وسائل إعلام تونسية.

وعبر الشعيبي 21 دولة في أفريقيا التقى فيها عدة شعوب وقبائل حاملاً معه خيمة صغيرة، ليصل إلى آخر نقطة في القارة بجنوب أفريقيا «رأس أقولاس» يوم أمس الجمعة 22 ديسمبر.

من الجزائر إلى السنغال ودول غرب أفريقيا ومن ثم بنين والنيجر والكاميرون وغيرها من الدول وصولاً إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا، يقول خالد إن رحلته مثلت استكشافاً رائعاً للثقافات المتنوعة في القارة رغم التحديات الجغرافية.

عن المتاعب التي واجهها في الرحلة، قال خالد «لا يوجد طريق خال من العقبات ولكن الأهم كيف نتعامل معها، أهم العراقيل التي واجهتني هي التمويل، جميع الرحلات هي تمويل ذاتي وبعض المساعدات هي من أهالي المحرس».

مع ذلك، لم يخف الرحّالة، كما ذكر، الجوانب المثيرة التي طبعت رحلته الطويلة والملهمة لقيم التسامح واحترام الاختلاف في الأفكار والتقاليد. ويقول إن «أشياء كثيرة تغيرت في شخصيته عبر الرحلة»، وهو لا يزال يتطلع في المستقبل لزيارة عشرات الدول على دراجته الهوائية.