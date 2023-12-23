صور.. سرقة عمل فني من شارع فور تبنيه من قبل صاحبه

اختفى عمل فني عن إحدى العلامات المرورية في لندن، أمس الجمعة، فور إعلان فنان الشارع بانكسي تبنيه، إذ انتزعه رجل ولاذ بالفرار راكضاً.

كما يفعل عادةً لإعلان أنه صاحب عمل ما، نشر الفنان، عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، صورة عن هذا العمل الجديد، وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية.

العمل الفني معلقا على العمود قبل سرقته

بعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد، يدعى أليكس (26 عاماً) لوكالة "بي إيه" البريطانية، إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وأكدت شرطة لندن أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية "باتاكلان" الذي أنجز عليه الفنان مجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له.