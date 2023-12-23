رجل يعض ثعباناً حتى الموت بعد أن هاجمه

قاوم رجل في الفلبين ثعباناً هاجمه وعضه حتى قتله، حسبما نقلته صحيفة «ديلي إنكوايرر» الفلبينية.

كان بوليليو أليريا، 48 عاماً، يقود دراجته النارية في مقاطعة «بوهول» عندما ظهر ثعبان، يبلغ طوله 3 أمتار، من بين الأعشاب.

ونقلت الصحيفة عن أليريا قوله إنه كان على دراجته النارية وتوقف عندما رأى الثعبان ليسفح له الطريق. لكن الثعبان بدأ بمهاجمته، مضيفاً «عضّ يدي فتركت الدراجة النارية. ثم لف ذيله حول خصري. حدث ذلك بسرعة كبيرة».

باستخدام يده الحرة، أمسك أليريا برأس الثعبان وغرز أسنانه في رقبته.

وقال إنه أمضى حوالي 10 دقائق في تمزيق قطع من لحم الثعبان حتى نفق.

في أعقاب الهجوم، نقل أليريا إلى مستشفى في مدينة «تاغبيلاران»، حيث عولج من إصاباته.

وأظهرت صور من المستشفى أليريا وذراعه مغطاة بالضمادات والدماء على وجهه.

وصف له الأطباء المضادات الحيوية وأخرجوه حتى يتمكن من التعافي في المنزل.