الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رجل يعض ثعباناً حتى الموت بعد أن هاجمه

بوليليو أليريا يتلقى العلاج في المستشفى
23 ديسمبر 2023 22:00

قاوم رجل في الفلبين ثعباناً هاجمه وعضه حتى قتله، حسبما نقلته صحيفة «ديلي إنكوايرر» الفلبينية.
كان بوليليو أليريا، 48 عاماً، يقود دراجته النارية في مقاطعة «بوهول» عندما ظهر ثعبان، يبلغ طوله 3 أمتار، من بين الأعشاب.
ونقلت الصحيفة عن أليريا قوله إنه كان على دراجته النارية وتوقف عندما رأى الثعبان ليسفح له الطريق. لكن الثعبان بدأ بمهاجمته، مضيفاً «عضّ يدي فتركت الدراجة النارية. ثم لف ذيله حول خصري. حدث ذلك بسرعة كبيرة».
باستخدام يده الحرة، أمسك أليريا برأس الثعبان وغرز أسنانه في رقبته.
وقال إنه أمضى حوالي 10 دقائق في تمزيق قطع من لحم الثعبان حتى نفق.
في أعقاب الهجوم، نقل أليريا إلى مستشفى في مدينة «تاغبيلاران»، حيث عولج من إصاباته.
وأظهرت صور من المستشفى أليريا وذراعه مغطاة بالضمادات والدماء على وجهه.
وصف له الأطباء المضادات الحيوية وأخرجوه حتى يتمكن من التعافي في المنزل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ثعبان
تايفون
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً غداً
اليوم 18:02
محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون
اليوم 17:52
جولة لكأس آسيا في الإمارات
الرياضة
جولة لكأس آسيا في الإمارات
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©