«فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مايكل مان

باريس (أ ف ب)

يشكّل فيلم «فيراري»، الذي يتمحور حول حياة مؤسس ماركة سيارات السباق الشهيرة، ويتولى بطولته الممثل آدم درايفر، منعطفاً جديداً في مسيرة مخرجه النجم الهوليوودي مايكل مان، مع انطلاق عروضه في صالات أميركا الشمالية الأسبوع المقبل.

شاء مايكل مان (80 عاماً) التركيز في فيلمه على عام 1957، التي كانت محطة مهمة في الحياة المضطربة لإنزو فيراري وزوجته لورا - تؤدي دورها بينيلوبي كروث - ويتناول المخرج الذي يُعَدّ «هيت» أحد أبرز أعماله بداية سقوط إنزو فيراري في هذه الرواية الدقيقة لسيرته. ويتولى درايفر في هذا الفيلم، الذي يظهر فيه بشعر غزاه الشيب بالكامل، دور إنزو فيراري في حقبة من حياته كثرت خلالها مشكلاته على مختلف المستويات.

ولاحظ آدم درايفر خلال مهرجان البندقية السينمائي في نهاية أغسطس الماضي، أن قصة إنزو فيراري «إنسانية بعمق» ولها بعد «عالمي».