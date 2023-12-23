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أحمد العسم يكتب: درب العين

أحمد العسم يكتب: درب العين
24 ديسمبر 2023 00:15

ما زالت الدروب التي مررنا بها واستوقفت الحنين داخلنا، هي التي نستدعيها من الذاكرة ونعيش أجمل تفاصيلها ولحظاتها، ولها في أحاسيسنا صوت الأغنية الأبدية، هذا الصباح استمعت إلى أغنية بصوت الفنان «ميحد حمد»، ومنها هذا المقطع الآسر «من غلاك وكثر ما أحبك.. حتى درب العين حبيته».
الأيام وإن ومضت لها المعايشة الصادقة مع الناس الكرام والدروس المستفادة من خلال جامعة الإمارات، والاحتواء الأمين للجسد المريض ومعالجته وابتسامات من لا يعرفك ويود أن يقدم لك ما تحتاج حين سرير المشفى، صديق بحيوية يتسع يحتويك بالكلمات اللطيفة الجاذبة تنبئك أبوابه بالقادم، ويصبح قلبك قلب طير يطرق الباب وتسعد «بشوفته»..
«قلبي رف/ قلبي طير/ وغالي ع بابي/ يدق يجمع يقول/ صباح النور/ مساء النور/ وأنا احساس/ والناس أحاسيسه».
الشعر صوتك في درب تقطعه لتجتمع أحاسيس الأمكنة مع أحاسيسك لتكثر سعادتك، يذهب قلقك بعيداً عن التفكير لا الفكرة الخانقة تتواجد وتأتي أفكار رائعة مستحوذة بالخير.
درب العين..
يخبرك دائماً بالسعة لا «تحاتي» كله خير..
الدرب ملك لك وآخر رائع يبقيك فيه، كلما طال اتسع، يحميك، تقرر الوقت، تبدأ تختار اختصاراتك ومتى تتوقف تسترخي، ثم تبدأ ترتب ارتباك اللقاءات في المدينة التي كلما دخلتها صارت قريبة، تقرأك تثريك كل صفحة من كتاب هي فيه، هو أنت وكل أنت كتاب تقرأك هي فيك وقت وذكريات، الليل فيها عين تحرسك والنهار ظل تتصفح تحته صور أخذتها في كل مرة تغادر، درب العين كلما طال فسرت لك الكثبان الخطوات كلما طال كان دلل العمر.
وسعادتك بمصافحة عزيز، كل ما حلمت بلقائه حضر هو لك، مدينة الزين حاضرة في أمنياتك، تصف لك أماكنها وتجدك ذاك الذي أهدي بعد الدرب مناله أحب زيارتها،
تعني لي في يوم اصطحبت أولادي وكانت خضرتها حاضنة.
درب العين..
حين ننوي الذهاب مع الرفقة الطيبة من رأس الخيمة نستعد محبين، وفي معرض الكتاب «العين تقرأ» كل نسخة منه عنوان ود، وكل قراءة كتاب قدم لي وردة حضنها كتاب القلب، يقولون الدرب الذي تحبه إذهب له هو اطمئنان، تجد من يعرفك كأنك الابن والأخ والصديق، والصدق الجار كلما طرقت باباً فتح لك كريم، درب العين.

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