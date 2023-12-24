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جوجل تحدث متصفح كروم للكمبيوتر المكتبي

أرشيفية
24 ديسمبر 2023 10:52

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل عدة تحديثات لبرنامج تصفح الإنترنت كروم لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بهدف تحسين عوامل الأمان ومنح المستخدم قدرا أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.

ومن أبرز التحديثات التي تمت إضافتها خاصية "فحص السلامة" الاستباقي. فبدءا من الإصدار كروم 120 الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، فإن خاصية "فحص السلامة" في تطبيق كروم  للكمبيوتر المكتبي، ستعمل الآن في الخلفية وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد  محاولة لسرقة كلمة المرور على متصفح الإنترنت أو عندما يصل إلى المستخدم  رابط يحمل برنامجاً خبيثاً أو قرصنة. كما تذكر هذه الخاصية المستخدم  بتحديث كروم.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خاصية "فحص السلامة" ستلغي بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة ولكن لم يتم استخدامه بعد ذلك.

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وتشبه هذه الوظيفة  الطريقة التي تتعامل بها جوجل مع تصاريح نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد الآن، ويمكن أن تساعد في ضمان أن هذا الموقع لن يظل يعرف موقع  المستخدم أو الوصول إلى الميكرفون بعد ذلك. وفي حالة وجود موقع لا يدخل إليه المستخدم كثيرا، وفي نفس الوقت يرسل الموقع للمستخدم الكثير من التنبيهات، تسأل خاصية "فحص السلامة" المستخدم ما إذا كان يريد إيقاف هذه التنبيهات أم لا.

كما أشارت جوجل إلى إضافة تحديثين جديدين إلى كروم للكمبيوتر المكتبي الأول هو تحديث لخاصية "توفير الذاكرة" أو (ميموري سيفر)، والتي تقدم حاليا المزيد من المعلومات عند المرور فوق علامة تبويب معينة، وإعداد جديد يسهل إبلاغ كروم بأنه لا يجب وضع مواقع معينة في وضع السكون. أما التحديث الثاني فيتعلق  بإمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وهي  الخاصية التي يحبها بعض مستخدمي المتصفح في حين يتجاهلها أغلبهم ببساطة.

المصدر: د ب أ
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