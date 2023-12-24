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شرطي بلباس سانتا كلوز يعتقل مروجي مخدرات

شرطة بلباس سانتا كلوز في ليما عاصمة البيرو
24 ديسمبر 2023 17:07

نفذ فريق من الشرطة البيروفية، ارتدى أحدهم زي "سانتا كلوز" (بابا نويل) لكي لا يلاحظه أحد، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما العاصمة البيرو، كما ذكرت السلطات.
وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات في منزل في "هوارال"، على بعد حوالى 70 كيلومترا من ليما، بحسب لقطات رسمية.
وقال العقيد والتر بالومينو، وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحافيين "تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر".
وأضاف أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".
وقام الشرطي، الذي كان يرتدي زي "سانتا كلوز" بكسر باب المنزل وتوقيف أحد المشتبه بهم.
خلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد.
وقدم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة.
منذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.
ففي 31 أكتوبر، نفذت عملية مماثلة في مناسبة احتفال "هالوين"، ضد تجار مخدرات أيضا.

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المصدر: آ ف ب
سانتا كلوز
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