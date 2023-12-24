توقيف شخص آخر بعد سرقة عمل فني من شارع في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصا ثانيا بعد اختفاء عمل فني لفنان الشارع بانكسي كان على علامة مرورية في لندن، ونقل أمام شهود بعدما أكد الفنان البريطاني الغامض أنه ملك له.

والعمل عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية، وظهر صباح الجمعة في أحد شوارع حي "بيكهام" بجنوب شرق العاصمة لندن.

وبسرعة، وضع الفنان، كما يفعل عادةً للإعلان أنه صاحب عمل ما، صورة عن هذا العمل الجديد على حسابه على تطبيق "إنستغرام".

بعد برهة، صور شهود عيان رجلا على دراجة هوائية يفك اللوحة بمساعدة رجل آخر. ويظهر هذا الرجل في التسجيل الذي وضع على مواقع التواصل الاجتماعي حاملا العمل وهو يجري.

وصور مقاطع الفيديو شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وأعلنت شرطة لندن، مساء أمس السبت، أنها اعتقلت رجلا عشرينيا. وقالت الشرطة، اليوم الأحد، إنها أوقفت رجلا أربعينيا يشتبه بارتكابه "سرقة وتخريبا".



العمود بعد سرقة العمل الفني الذي كان مثبتا عليه

وأفرج عن الرجل العشريني لكنه وضع تحت الرقابة القضائية بانتظار استكمال إجراءات التحقيق الذي يتوقع أن يتم في منتصف مارس 2024.

كان متحدث باسم شرطة لندن صرح أن "هذا الحادث يخضع لتحقيق حاليا" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت شرطة لندن، في البداية، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن اختفاء العمل. لكن مجلس مدينة "ساوثوآرك"، المسؤول بشكل خاص عن اللافتات في هذه المنطقة، قال مساء الجمعة إنه يرغب في استعادة اللافتة وأبلغ الشرطة بالحادث.

ودعت الشرطة "أي شخص لديه معلومات عن الحادث أو المكان الذي توجد فيه العلامة المرورية" إلى الاتصال بالشرطة.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاما) إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم. وأضاف أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وسُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية "باتاكلان" الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.